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İsrail'in Beyt Hanun'daki Hava Saldırısında 25 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'nin Beyt Hanun beldesinde düzenlediği hava saldırısında akraba iki aileden 25 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 00:15
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 00:15
İsrail'in Beyt Hanun'daki Hava Saldırısında 25 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Beyt Hanun'daki Ölümcül Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesinde gerçekleştirdiği hava saldırısında akraba iki aileden 25 kişi hayatını kaybetti. Saldırı, akşam saatlerinde, ailelerin yaşadığı bir evi hedef aldı.

Aile Üyeleri ve Kaybın Boyutu

Saldırı sonrası konuşan Abdurrahman Kelhut, "İsrail ordusu, Kelhut ailesine mensup iki ailenin bulunduğu bir evi vurdu ve aileleri tamamen yok etti," diyerek yaşanan dramı dile getirdi. Kelhut, olayda ölen aile bireylerinin dağılımını ise şu şekilde açıkladı: "İlk aile baba, çocukları, eşleri ve torunlarından oluşuyordu. İkinci aile ise baba, anne ve iki küçük kızlarından oluşuyordu."

Göç ve Saldırıların Ardındaki Gerçekler

İki ailenin, devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Cibaliya Mülteci Kampı'ndan Beyt Hanun'a göç etmek zorunda kaldıkları belirtildi. İnsani kriz her geçen gün derinleşirken, Beyt Hanun'la sınırlı kalmayan saldırılar sonucunda toplamda 15 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Gazze'de Saldırının Genel Etkisi

7 Ekim'den bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda yaklaşık 44 bin 758 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Bu sayı içerisinde 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın yer almaktadır. Ayrıca, 106 bin 134 kişi yaralanmış, enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu bildirilmektedir.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı da hedef alınarak tahrip edilmektedir. Savaşın yarattığı yıkım ve acı, bölgede yaşayanlar için unutulmaz bir iz bırakmaktadır.

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