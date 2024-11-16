İsrail'in Beyt Lahiya'ya Saldırısında 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği topçu saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyini yoğun saldırılara maruz bıraktı.

Beyt Lahiya'ya yapılan bu saldırıda yaşamını yitirenlerin yanı sıra çok sayıda kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler ve yaralılar, Kemal Advan ve El-Ehli Baptist hastanelerine götürüldü.

İsrail'in topçuları ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın batı bölgelerinde de birçok eve saldırılarda bulundu. Bu bölgede şiddetli patlamalar meydana gelirken, duman sütunları da havada görüldü.

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere toplamda 43 bin 764 Filistinli hayatını kaybetti ve 103 bin 490 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edilmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.