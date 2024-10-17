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İsrail'in BM Okuluna Düzenlediği Saldırı: 28 Ölü, 160 Yaralı

İsrail'in Gazze'deki BM okuluna düzenlediği saldırıda 28 kişi yaşamını yitirirken, 160 kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 16:25
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 16:25
İsrail'in BM Okuluna Düzenlediği Saldırı: 28 Ölü, 160 Yaralı

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) okuluna düzenlediği hava saldırısı sonucunda en az 28 Filistinli hayatını kaybetti, 160 kişi ise yaralandı.

BM Okuluna Yönelik Saldırı Detayları

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki UNRWA bünyesindeki Ebu Hüseyin Okulu'nun hedef alındığı belirtilirken, saldırının aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok sivilin yaşamını yitirmesine yol açtığı vurgulandı.

İsrail Ordusunun Saldırılarının Kapsamı

Açıklamada, "İsrail ordusunun, yerinden ettiği binlerce kadın ve çocuğun sığındığı Ebu Hüseyin Okulu’nu hedef aldığını çok iyi biliyordu" ifadelerine yer verildi. Bu saldırıyla birlikte Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun bombaladığı barınma merkezlerinin sayısının 192'ye ulaştığı duyuruldu.

Sivillerin Durumu İçin Endişe Verici Boyutlar

Gazze Şeridi'nde yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığına ve sağlık sisteminin ciddi şekilde bozulduğuna dikkat çekilen açıklamada, hastanelerin boşaltılması talimatının da hatırlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, "Sivillere yönelik bu yeni katliamı gerçekleştiren işgalci İsrail'i kınıyoruz" ifadesi kullanılarak uluslararası topluma çağrıda bulunuldu.

Uluslararası Toplumdan Gelen Tepkiler

Gazze'deki duruma karşı uluslararası toplum ve BM kuruluşlarına, İsrail'in Filistinlilere karşı soykırım suçlarına son vermesi için baskı yapma çağrısı yapıldı. Saha raporlarına göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda en az 42 bin kişi hayatını kaybetti; bunların arasında çocuk ve kadınların da yer aldığı aktarılmakta.

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