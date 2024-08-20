İsrail'in BM Temsilcisinden Sert Eleştiri

İsrail'den Birleşmiş Milletler'e Sert Çıkış

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM'ye yönelik sert eleştirilerde bulundu. Erdan, BM binalarının kapatılması ve yeryüzünden silinmesi gerektiğini belirtti.

Maariv Gazetesine Röportaj Verdi

İsrail'in saygın gazetelerinden Maariv tarafından yayımlanan habere göre, Erdan bir röportajında bu çarpıcı ifadelere yer verdi. Erdan, özellikle ABD'nin New York'taki BM binasını işaret ederek, bu yapının dışarıdan güzel görünmesine rağmen içeride "eğri ve çarpık" bir yapıya sahip olduğunu savundu.

Gelecek Planları ve Politik Vizyonu

Erdan gelecekteki planlarıyla ilgili olarak, Başbakan Binyamin Netanyahu döneminden sonra Likud Partisi’na lider olarak kendisini görmek istediğini ifade etti. Bu ifadeler, Erdan'ın siyasi kariyer hedeflerine dair ipuçları sunuyor.

BM Üzerine Önceki Açıklamaları

Haberde ayrıca, Erdan'ın BM’ye yönelik bu tür ifadeleri sık sık kullandığına dikkat çekildi. Geçen ay yaptığı bir açıklamada, Kudüs'teki BM yerleşkesinin kapatılması ve İsrail'deki BM kuruluşlarının liderlerinin sınır dışı edilmesi gibi benzeri görülmemiş önlemlerin alınması gerektiği mesajını vermişti.