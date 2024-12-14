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İsrail'in Bombaladığı Kültür Merkezi, Gazze'de Evsizlere Sığınak Oldu

İsrail'in Gazze'deki Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi'nin enkazı, yerinden edilen Filistinlilere sığınak oldu.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:07
İsrail'in Bombaladığı Kültür Merkezi, Gazze'de Evsizlere Sığınak Oldu

İsrail'in Bombaları Gazze'deki Kültür Merkezini Yerle Bir Etti

İsrail'in Gazze'nin batısında gerçekleştirdiği saldırılarda tamamen yıkılan Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi, soykırıma maruz kalan Filistinli aileler için bir sığınak haline geldi. Bu enkaz, yerle bir edilmiş bir kültür merkezinin filminin sessiz bir tanığı olarak, Filistin halkının zor yaşam koşullarını gözler önüne seriyor.

Hayatta Kalma Mücadelesi

Yıkılan kültür merkezinin enkazında kalan Hıdır Cuneyd, yedi çocuğuyla birlikte ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor. Cuneyd, "Yanımıza ne battaniye ne de kıyafet alabildik, yalnızca canımızı kurtarabildik. Dondurucu soğuktan korunmak için bu enkazda yaşamak zorundayız," diyerek hayat mücadelesinin zorluğunu aktarıyor.

Cuneyd'in ailesi, Gazze’ye zorla göç ettiklerinde, bu durumun kendileri için onuncu göç olduğunu belirtti. "Geriye kalan duvarlar bizi rüzgardan biraz olsun koruyor," diyerek, yaşadıkları trajediyi gözler önüne serdi.

Bir Zamanlar Kültürün Kalbi

Reşad eş-Şeva Kültür Merkezi, bölgenin ilk ve benzersiz kültür merkezlerinden biri olarak biliniyordu. Gazze Belediyesi Sözcüsü Husni Mehna, bu merkezin sanatçılar ve entelektüellere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Burası artık bir yıkıntıya dönmüş durumda. Şimdi ise mültecilere geçici bir sığınak oldu," ifadelerini kullandı.

Yıkıntılar arasında yer alan tekerlekli sandalyesindeki Filistinli yaşlı kadın Fatma Seyyid de, yaşadığı zorlukları paylaştı. Seyyid, "Koşarak evlerimizi terk ettik, hiçbir şey alamadık. O gece açık havada uyumak zorunda kaldık. Burada sadece yıkık duvarların anılarını taşıyan bir binada yaşayacağımız aklımıza gelmezdi," dedi.

Kültürel Mirasın Yok Oluşu

1988 yılında dönemin Gazze Belediye Başkanı Hacı Reşad eş-Şeva tarafından kurulan bu kültür merkezi, 1992'den itibaren genç yeteneklere ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapıyordu. Üç katlı bu yapı, Gazze’nin kültürel hayatının kalbi olmuş ve 100 binin üzerinde kitap barındıran Diana Tamari Sabbagh Kütüphanesi ile büyük bir tiyatroya sahipti. Ancak, artık bu tarihi yapı, İsrail bombardımanının ardından harabe durumunda.

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