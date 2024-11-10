İsrail'in Camileri Kasten Vurması İç Kamuoyunda Sessiz Kalıyor

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'daki camilere yönelik kasıtlı saldırıları, iç kamuoyunda beklenen tepkilerin gelmemesi ile dikkat çekiyor. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de toplam 1245 camiden yaklaşık %79’u yani 814 cami, İsrail saldırıları sonucu yok oldu.

Bir yıldan fazla bir süre boyunca, ev, okul ve hastane ayırt etmeksizin, sivil yapılara yönelik yoğun bombardıman sürdüren İsrail, camileri ve diğer kutsal mekanları hedef alarak uluslararası hukuku ihlal etti. Özellikle 23 Ağustos'ta Beni Salih Camisi’ne girerek Kur'an-ı Kerimleri yakan askerler ve Han Yunus’ta yıktıkları Ulu Cami ile bu saldırılar, kamuoyunda büyük tepki topladı.

İsrail askerlerinin dronlar ile kaydedilen görüntülerinde, camilerin yıkılışı ve Kur'an'ların yakılışı yer alıyordu. Bu görüntüler, camilerin içini ayakkabılarıyla basarak yapmaları, yemek pişirmeleri ve bu kutsal mekanları eğlence merkezi haline getirmeleriyle daha da büyük bir öfke yarattı. Hamas, bu durum için 'nefret dolu faşizm' tanımını yaparak, işgalci devletin sistematik suçlarına dikkat çekti.

Uluslararası Tepkiler ve İç Destek

İbadethanelerin hedef alınması üzerine uluslararası kamuoyundan gelen tepkiler sürmesine rağmen, İsrail toplumunun büyük bir kesimi bu saldırıları desteklemeye devam ediyor. İsrail'deki bazı vatandaşlar, cami saldırılarını dini bir temele dayandırarak ordularını kutluyor ve alaycı paylaşımlarda bulunuyor. Örneğin, stratejik danışman Igal Malka, cami bombalamalarını tebrik etti ve bunu dini bir görev olarak nitelendirdi.

Gaazi'deki Dini İşler ve Vakıflar Bakanlığı, İsrail'in ürettiği bu yıkımlar için mali kayıpların tahminen 350 milyon doları aştığını belirtti. Yıkımın yanı sıra, camilere yönelik provokatif eylemler de devam ediyor. Geçmişte yaşananlar kadar, Lübnan'da da camilerin hedef alındığı dikkat çekiyor. Özellikle 28 Ekim'de bulunan Buyut es-Seyyad beldesindeki cami ile 25 Ekim’de Dıhayra beldesindeki Er-Rusum el-Ekber Camisi’nin bombardıman görüntüleri, bu durumu daha da görünür kıldı.

Gelecek Perspektifi ve Tepkiler

Camilerin hedef alınmasının arkasında yatan motivasyonlar arasında intikam duygusu, Gazze ve Lübnan halklarının din ve kültür bağlarının koparılması, Mescid-i Aksa'ya yönelik eylemler ve tarihi eser hırsızlığının gizlenmesi yer alıyor. İngiliz The Guardian gazetesi, 7 Kasım 2023’te yayımladığı bir yazıda, camilerin Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'ndaki stratejik öneme sahip olduğu vurgulandı.

Bu arada İsrail'in tehditlerinin hedef alınması mahiyetindeki uluslararası medyada yer alan parçalar, bu durumu açıkça ortaya koyarken, dini temalar savaş sırasında bir provokasyon olarak kullanılmamalıdır görüşü de belirleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.