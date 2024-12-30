İsrail'in Çekildiği El-Hıyam'da Bir Ceset Daha Bulundu

El-Hıyam'da Ceset Bulunma Sayısı 18'e Yükseldi

İsrail ordusunun çekildiği Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden bir kişinin cesedine bir kez daha ulaşıldı. 11 Aralık’ta bölgeden çekildiğini duyuran İsrail ordusu, ceset sayısının 18'e çıkmasının ardından dikkatler bu bölgeye çevrildi.

Sivil Savunma Açıklama Yaptı

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Hıyam beldesinin Doğu Mahallesi'nde enkaz altından bir kişinin cesedinin çıkarıldığı bildirildi. Bulunan cesetler, Mercayun Devlet Hastanesine götürüldü ve arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Arama Çalışmaları ve Ateşkes Anlaşması

Dün Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hıyam beldesindeki saha ve arama çalışmalarının önümüzdeki günlerde tamamlanmasının öngörüldüğünü duyurmuştu. 11 Aralık’ta, Lübnan ordusu; Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü ve ABD ile koordineli şekilde beldenin çevresinde konuşlanmaya başladı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım Çarşamba günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşması gereği, Lübnan ordusunun 60 gün içerisinde İsrail'in işgal ettiği bölgelerde aşamalı olarak konuşlanması bekleniyor. Ancak İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki evlere yönelik hava saldırılarına devam etmesi, ateşkese yönelik ihlalleri artırıyor.