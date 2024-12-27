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İsrail'in Çekildiği Hıyam Beldesinden 2 Ceset Daha Çıkarıldı

İsrail'in Hıyam beldesinden çekilmesinin ardından 12 naaş bulundu. Arama çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 19:36
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 19:36
İsrail'in Çekildiği Hıyam Beldesinden 2 Ceset Daha Çıkarıldı

İsrail'in Çekildiği Hıyam Beldesinden 2 Ceset Daha Çıkarıldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Hıyam beldesinden çekilmesinin ardından, Hıyam beldesinde 2 kişinin daha naaşı çıkarıldı. 3 cesedin bulunmasıyla birlikte, bu bölgeden çıkarılan cesetlerin toplam sayısı 12'ye yükseldi.

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hıyam beldesinin Celahiyye Mahallesi'nde devam eden arama çalışmalarının ilerlediğini duyurdu. Sivil savunma ekipleri, İsrail ordusunun daha önce hedef aldığı noktalarda yapılan kazılarda iki cesede ulaştı. Bulunan cesetlerin, Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ifade edildi.

Arama çalışmalarının, kayıp tüm kişilere ulaşılana dek sürdürüleceği vurgulandı. 11 Aralık'ta çekildiğini açıklayan İsrail ordusu, Lübnan ordusuyla Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birliklerinin bölgedeki faaliyetlerine de duyuru yapmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşma çerçevesinde Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanacağı öngörülüyor.

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