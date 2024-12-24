İsrail'in Çekildiği Lübnan'da 3 Ceset Çıkarıldı

İsrail'in Çekildiği Lübnan'dan Üzücü Gelişme

Lübnan'ın güneyindeki El-Hıyam beldesinden 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Bu durum, bölgedeki arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini gösteriyor.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Hıyam beldesindeki Celahiyye Mahallesi'nde gerçekleştirilen arama faaliyetlerinde İsrail ordusunun hedef aldığı noktalarda cesetlerin bulunduğunu açıkladı.

Cesetlerin daha sonra Mercayun Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve tüm kayıp kişilerin bulunmasına yönelik arama çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Önceki Buluntular ve Durum

Sivil savunma ekipleri, Hıyam beldesinde 17 Aralık tarihinde 4 kişinin cesedini bulmuş, bu durum bölgedeki insani krizin boyutunu bir kez daha gözler önüne sermişti.

İsrail ordusu, 11 Aralık tarihinde Hıyam beldesinden çekildiğini duyurmuş; Lübnan ordusu, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü birlikleri ile birlikte İsrail'in çekildiği bölgelerde konuşlanmaya başlamıştı.

Ateşkes Anlaşması ve Süreç

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti. Anlaşmaya göre Lübnan ordusunun, 60 gün içinde aşamalı olarak İsrail'in işgal ettiği bölgelerde konuşlanması öngörülmektedir.