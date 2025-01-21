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İsrail'in Cenin'de Düzenlediği Hava Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında 9 Filistinli ölü, 40 kişi yaralı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 20:06
İsrail'in Cenin'de Düzenlediği Hava Saldırısında 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Cenin Mülteci Kampı'na Hava Saldırısı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda, 9 Filistinli hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırının detaylarına yer verildi.

Açıklamalar ve İlk Bilgiler

Açıklamada, İsrail'in düzenlediği hava saldırısında can kaybı ve yaralanma sayılarıyla ilgili bilgiler paylaşıldı. İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet tarafından “Demir Sur” adı verilen saldırının başlatıldığı duyuruldu. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, saldırıların birkaç gün sürebileceği belirtildi.

Askeri Baskınlar ve Görgü Tanıkları

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Cenin'e yönelik saldırıların, hükümetin güvenlik kabinesi tarafından alındığı ifade edildi. Görgü tanıkları ise, İsrail özel kuvvetlerinin Cenin Mülteci Kampı’nın mahallelerine baskın düzenlediğini ve kampta saldırı uyarısı veren sirenlerin duyulduğunu aktardı. Ayrıca, tanıkların bildirdiğine göre, İsrail'e ait İHA’lar, kampa iki noktada hedef almış durumda.

Buldozer ve Askeri Sevkiyat

Paylaşılan görüntülerde, baskın sırasında askeri birliklere eşlik eden buldozerlerin de bulunduğu görülüyor. Cenin'deki askeri sevkiyat, İsrail'in artan askeri varlığını gösteriyor.

İsrail Maliye Bakanı'ndan Açıklama

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin Batı Şeria'daki güvenlik konseptini değiştirmeye başladığını ifade etti. Smotrich, bu değişikliğin, dindar Siyonistlerin savaş hedeflerinin bir parçası olduğunu ileri sürerek, Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırıların, İsrail'in güvenliği için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Saldırının uzun süreceği sinyalini veren Smotrich, durumu daha da tırmandırabilecek bir açıklama yaptı.

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