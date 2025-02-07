İsrail'in Cenin'deki Saldırıları Şiddetini Artırıyor

İsrail'in Cenin'e Yoğunleşen Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentinde saldırılarını giderek artırıyor. Saldırılar, 21 Ocak'ta başladığı tarih itibarıyla 18. gününde devam etmekte. Cenin'deki saldırılar, kente bağlı Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim ve Tubas kentlerini de kapsıyor.

Cenin'de Çok Sayıda Bina Yıkıldı

Görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, Cenin Mülteci Kampı'nda sabah erken saatlerde birçok bina havaya uçuruldu. Çevre sakinleri patlama seslerinin çok şiddetli olduğunu aktardılar. İsrail güçleri, kampın çevresine askeri takviye göndererek daha geniş bir kuşatma uyguladı.

Tulkerim'deki Saldırılar ve Etkileri

27 Ocak'tan beri Tulkerim kentindeki İsrail saldırıları da süregelmektedir. Yıkıcı etkileriyle dikkat çeken bu saldırılarda, çok sayıda dükkan ve konut yıkılmış, birçok aile evlerini terk etmek zorunda kalmıştır. Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, saldırılar nedeniyle mülteci kampında yaşayanların %85'inin yerinden edildiğini ifade etti.

Tubas'ta Süren Gerginlik

Aynı zamanda Tubas kenti, 6 gündür devam eden işgal ve saldırılardan olumsuz etkileniyor. El-Faria Mülteci Kampı ve Tamun beldesindeki Filistinlilere ait evlerde baskınlar gerçekleştirildiği ve dronlarla bombalamaların olduğu bildirildi.

Cenin'de Can Kayıpları ve Gözaltılar

19 Ocak'taki ateşkesin ardından başlayan saldırılarda, Cenin ve çevresindeki bölgelerde en az 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, yılın başından bu yana Batı Şeria'da toplamda 70 Filistinlinin, çoğunluğu Cenin'den olmak üzere öldüğünü açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridine yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor. Bu süreçte 905 Filistinli hayatını kaybederken, yaklaşık 7000 kişi de yaralandı.