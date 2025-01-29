İsrail'in Cenin'e Saldırılarında Hayatını Kaybeden Filistinli Sayısı 17'ye Yükseldi

İsrail'in Cenin'e Saldırılarında Yeni Can Kaybı

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine düzenlediği saldırılarda bir Filistinli daha hayatını kaybetti. 21 Ocak'ta başlayan saldırılar sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.

Son Saldırıda Filistinli Genç Hayatını Kaybetti

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Usame Ömer Ebu Heyce adlı 25 yaşındaki gencin, saldırılarda yaralanmasının ardından hayatını kaybettiği belirtildi. Görgü tanıklarına göre, İsrail ordusuna ait uçaklar, Cenin’in merkezindeki Sinema Kavşağı’nı bombaladı. Ayrıca, İsrail askerlerinin hedef aldığı alana düzenlediği baskın nedeniyle ambulanslar olay yerine ulaşamadı.

Ateşkesin Ardından Yeni Saldırılar

Gazze'de varılan ateşkesin 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe girmesinin ardından, 21 Ocak Salı günü İsrail ordusu, Cenin kentine ''Demir Duvar'' adı verilen bir operasyon başlattı. Bu süreçte 50 Filistinli yaralandı.

Altyapıya Verilen Zarar ve Ev Yıkımları

İsrail ordusu, Cenin'deki saldırılar sırasında ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısını hedef alarak ciddi zarar verdi. Ayrıca, 21 Ocak'tan bu yana Cenin Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırılarda toplamda 60 evin yıkıldığı bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, bu saldırılar 9 gündür devam ediyor.