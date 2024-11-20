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İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırısı: 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail ordusunun Cenin'e düzenlediği saldırılarda 1 Filistinli öldü, 8 kişi yaralandı. Saldırılar sürerken, bölgedeki gerginlik artıyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 20:57
İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırısı: 1 Ölü, 8 Yaralı

İsrail'in Cenin'e Yönelik Saldırısı Devam Ediyor

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği operasyonlar, ikinci gününde de etkisini sürdürerek 1 Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve 8 kişinin yaralanmasına yol açtı.

Olayların Detayları

Filistin Kızılayı'nın açıkladığı bilgilere göre, Cenin’in Kefrdan köyündeki saldırı sırasında açılan ateş sonucunda göğsünden yaralanarak hastaneye kaldırılan genç bir Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı açıklamada, Cenin kenti ve mülteci kampındaki saldırılarda biri yaşlı olmak üzere toplam 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İnsansız Hava Araçları ve Helikopterler

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Cenin'in batısında bulunan bir araca sikayet ettiğini bildirdi. Bu saldırının, Kefrdan'a yönelik düzenlenen bir baskın ve Apache tipi helikopterlerin belde semalarında uçmasıyla eş zamanlı gerçekleştiği kaydedildi.

Bölgedeki Gerginlik Artıyor

Söz konusu saldırının ardından, İsrail askerleri aracın bombalandığı bölgedeki bir evi kuşatarak, eve omuzdan ateşlemeli füzeyle saldırı düzenledi. Aynı zamanda, bölgeye baskın düzenleyen İsrail askerleri ile yerel sakinler arasında arbede yaşandığı bildirildi.

Son Gelişmeler

İsrail ordusunun, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'nda dün sabah başladığı baskınlarda 5 Filistinli yaşamını yitirmişti. Cenin Valisi Kemal Ebu Rubb, yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki şiddetini Batı Şeria'ya da yaymaya çalıştığını ifade etti. Ebu Rubb, Cenin kenti, mülteci kampı ve Kabatiya beldesinin üst üste 15 kez saldırıya uğradığını ve bu süreçte altyapının büyük zarar gördüğünü belirtti.

Öte yandan, 7 Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılardan bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda önemli bir artış gözlemleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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