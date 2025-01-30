DOLAR
35,79 -0,04%
EURO
37,36 -0,31%
ALTIN
3.176,05 -0,16%
BITCOIN
3.709.687,68 0,78%

İsrail'in Cenin Saldırısında Ölen Ürdün Vatandaşı Cenazesi Memleketine Gönderildi

İsrail'in Batı Şeria'daki saldırılarında hayatını kaybeden Ürdünlü gencin cenazesi ülkesine gönderildi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 00:28
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 00:28
İsrail'in Cenin Saldırısında Ölen Ürdün Vatandaşı Cenazesi Memleketine Gönderildi

Ürdün Vatandaşı Cenazesi Ülkesine İade Edildi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'tan beri sürdürdüğü operasyonlarda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Halaf Ahmed el-Cemhavi'nin cenazesi, Ürdün'e gönderildi. Filistin Sivil İşler Kurumu, Cemhavi'nin cenazesini teslim almak için İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduklarını duyurdu.

Cenaze Töreni İçin Hazırlıklar Başladı

Ispanya'dan yapılan yazılı açıklamada, Cemhavi'nin cenazesinin, İsrail'den teslim alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Ürdün'e ulaştırıldığı belirtildi. Ürdün makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cenin'deki Şiddetli Saldırılar ve Yıkımlar

İsrail'in Cenin'e yönelik düzenlediği saldırılar, 19 Ocak Pazar günü varılan ateşkesin ardından başladı. 21 Ocak'ta gerçekleşen ilk saldırılarda 17 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla Filistinli yaralandı. Cenin'deki operasyonlar sürerken, İsrail ordusu 27 Ocak'ta bu şiddeti Tulkerim'e taşımış durumda.

Ayrıca, bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zararlar verildiği ve 60 evin yıkıldığı bildirildi. Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürülen şiddetli saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.

İLGİLİ HABERLER

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bahçelievler'de Muhtar, Emlakçıyı Silahla Yaraladı
2
30 Ocak 2025 Gündem Özeti: Politikadan Ekonomiye Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları
3
TBMM'de Ekonomi Düzenlemeleri Üzerine Görüşmeler Tamamlandı
4
Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Annesini Öldüren Genç Gözaltına Alındı
5
Tekirdağ'da Sahte İçki Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
6
Üsküdar'da 4 Kişinin Öldüğü Silahlı Çatışma Davası Devam Ediyor
7
Katar, Suriye'deki Uzlaşı Adımlarını Destekliyor

Emeklilere İkramiye Müjdesi: 9.000 TL Olabilir

Bakanlık'tan Gaziantep'e Ucuza Arsa Satışı Müjdesi

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı