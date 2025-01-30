İsrail'in Cenin Saldırısında Ölen Ürdün Vatandaşı Cenazesi Memleketine Gönderildi

Ürdün Vatandaşı Cenazesi Ülkesine İade Edildi

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde 21 Ocak'tan beri sürdürdüğü operasyonlarda hayatını kaybeden 27 yaşındaki Halaf Ahmed el-Cemhavi'nin cenazesi, Ürdün'e gönderildi. Filistin Sivil İşler Kurumu, Cemhavi'nin cenazesini teslim almak için İsrail makamlarıyla iletişim halinde olduklarını duyurdu.

Cenaze Töreni İçin Hazırlıklar Başladı

Ispanya'dan yapılan yazılı açıklamada, Cemhavi'nin cenazesinin, İsrail'den teslim alındıktan sonra toprağa verilmek üzere memleketi Ürdün'e ulaştırıldığı belirtildi. Ürdün makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Cenin'deki Şiddetli Saldırılar ve Yıkımlar

İsrail'in Cenin'e yönelik düzenlediği saldırılar, 19 Ocak Pazar günü varılan ateşkesin ardından başladı. 21 Ocak'ta gerçekleşen ilk saldırılarda 17 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla Filistinli yaralandı. Cenin'deki operasyonlar sürerken, İsrail ordusu 27 Ocak'ta bu şiddeti Tulkerim'e taşımış durumda.

Ayrıca, bölgedeki ulaşım, su, elektrik ve iletişim altyapısına ciddi zararlar verildiği ve 60 evin yıkıldığı bildirildi. Cenin Mülteci Kampı'na yönelik sürdürülen şiddetli saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da ağırlaştırıyor.