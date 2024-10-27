İsrail'in Cibaliya'ya Hava Saldırısı: En Az 20 Ölü

İsrail Ordusunun Cibaliya'ya Hava Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde gerçekleştirdiği hava saldırılarında en az 20 kişinin hayatını kaybettiği ve pek çok kişinin yaralandığı bildirildi.

Fahura Okulu Bölgesine Yönelik Saldırılar

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırıları aralıksız devam ediyor. Bu saldırılar, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma alanı olarak kullandığı Fahura Okulu etrafındaki yerleşim alanlarını hedef aldı.

Saldırının Sonuçları

Saldırının sonuçları oldukça ağır oldu; çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 20 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirilmektedir.

Acil Durum ve Yardım Ekipleri

Cibaliya'daki şiddetli saldırılar sebebiyle sivil savunma hizmetlerinin durduğuna dikkat çeken görgü tanıkları, sağlık ve acil durum ekiplerinin olay yerine ulaşmakta zorlandığını ifade etti.

Üç Haftalık Yoğun Saldırılar

Son üç haftadır Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde yoğun saldırılara ve kuşatmalara maruz kalan İsrail ordusu, gece saatlerinde Meşru Beyt Lahya'da da sığınmacı bir aileye ait evi bombalayarak en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine sebep oldu.