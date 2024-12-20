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İsrail'in Dahiye'deki Bombardımanında 3 Ceset Bulundu

İsrail'in 2 ay süren saldırılarında Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:32
İsrail'in Dahiye'deki Bombardımanında 3 Ceset Bulundu

İsrail'in Dahiye'deki Hava Saldırıları Sonucunda 3 Ceset Bulundu

İsrail'in 2 ay süresince aralıksız devam eden hava saldırıları sonrasında, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'de bir binadan 3 kişinin cesedi çıkarıldı. Olayla ilgili olarak Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre, Haret Hıreyk bölgesinde 7 kişinin cesedini aramak amacıyla bir binada çalışma gerçekleştirildi.

Eyyub Binası'nın Enkazında Bulunan Cesetler

Saldırılarla yıkılan 'Eyyub Binası'nın enkazında yapılan çalışmalar sonucunda 3 ceset bulundu. Bu cesetlerin kimlik tespitinin yapılabilmesi için Refik Hariri Üniversite Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi. Arama çalışmaları ise kaybolan kişilerin bulunması için devam edecek.

İsrail'in Dahiye'deki bombardımanları, bölgedeki gerginliği artırmaya devam ediyor ve geniş çaplı kayıplara yol açıyor.

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