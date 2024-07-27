İsrail'in Deyr Belah'ta Sahra Hastanesine Düzenlediği Saldırı Sonucu 31 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Deyr Belah'taki İnsanlık Dramı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kısmındaki Deyr Belah kentinde yerinden edilmiş kişilerin sığındığı Hadice Okulu'ndaki sahra hastanesini hedef alması sonucu 31 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Olayın Ardındaki Gelişmeler

Gazze'deki hükümetin medya bürosu tarafından yapılan duyuruda, İsrail savaş uçaklarının söz konusu hastaneye yönelik saldırının detayları paylaşıldı. Saldırıda, çocukların da aralarında bulunduğu 31 Filistinliden bahsedilirken, birçok kişinin yaralandığına dikkat çekildi. Önceki açıklamalarda, söz konusu saldırıda 3 füze kullanıldığı ifade edildi.

Uluslararası Tepkiler ve Sorunlar

Medya ofisi, gerçekleştirilen bu "katliamların", sağlık sistemini çökertecek boyutta olduğunu ve hastanelerin hizmet veremez hale geldiğini vurguladı. Açıklamada, "Yerinden edilmişler ve sivil halka yönelik bu tür katliamların devam etmesinin sorumluluğu, İsrail ve ABD yönetimlerine aittir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, sağlık ekipleri üzerinde büyük bir baskı olduğu; malzeme eksikliği, sınır kapılarının kapalı olması ve yakıt sıkıntısının, sağlık hizmetlerini olumsuz etkilediği belirtildi.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Buna karşın, İsrail ordusu, Hadice Okulu'nun içinde "gizli bir Hamas komuta ve kontrol merkezi" olduğunu öne sürerek saldırının nedenini açıkladı. Hedef alınan okul, Deyr Belah kentinin batısında "insani bölge" olarak sınıflandırılan alanlarda bulunuyor ve daha önce Filistinlilerin sığınmaları için çağrıda bulunmuştu.