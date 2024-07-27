İsrail'in Deyr Belah'taki Sahra Hastanesi Saldırısı: 18 Ölü

İsrail'in Deyr Belah Kentine Düzenlediği Hava Saldırısı

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr Belah kentinde, İsrail savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen bir hava saldırısı sonucu 18 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralıların sayısı da bir hayli fazla.

Hadice Okulu İçindeki Sahra Hastanesine Saldırı

Olay, Hadice Okulu içerisinde yer alan sahra hastanesine düzenlenen saldırı ile gerçekleşti. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının yerinden edilmiş kişilerin sığındığı bu hastaneyi hedef aldığı belirtildi.

Açıklamalara göre, saldırıda hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunuyor. Ayrıca, çok sayıda kişi de yaralanmış durumda.