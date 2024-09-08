İsrail'in Doğu Kudüs'teki Demografi Oyunları Üzerine Değerlendirmeler

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Demografi Stratejileri

Uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik uygulamalarını "demografi oyunu" olarak tanımlıyor. Bu stratejinin temelinde, Filistinlilerin sayısını azaltarak toprak kazanımını hedeflemek yatıyor.

Filistinli Araştırmacıların Değerlendirmeleri

Al-Shabaka düşünce kuruluşunda görev yapan Filistinli araştırmacı Tamara Tamimi, "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana zorla yerinden edilmeye yönelik uygulamalarda ciddi bir artış yaşandığını" ifade ediyor. Tamimi, ayrıca İsrail'in Gazze saldırılarıyla stratejik bölgelerdeki yerleşimlerini ilerletmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Demografi Oyununun Kapsamı

İngiliz-Filistinli yazar Emad Moussa, "İsrail'in Doğu Kudüs'teki eylemlerinin, Filistinlileri Batı Şeria'dan izole ettiğini" belirtti. Moussa, yeni inşaatlarla Filistin topraklarının gasbının artmasının, iktidar değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Yıkım ve Mülk El Koyma

Kudüs'teki Al-Quds Üniversitesinden Osama Risheq ise, İsrail’in yerleşimci politikasının, daha az insanla daha fazla toprak kazanımını sağlayacak bir strateji olduğunu belirtti. Risheq, bu bağlamda 1950’de çıkarılan "Gaiplerin Mülkleri Kanunu" gibi yasaların kullanıldığını ve bu yolla Filistinlilerin mülklerinin büyük bir kısmının el konulduğunu vurguladı.

Uluslararası Tepki

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarını parçalayıcı bir yaklaşımla ele aldığını ve işgal durumunun devam ettiğini bildirdi. Bu bağlamda, işgal altındaki Filistin topraklarının, tek bir bölgesel birim olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Anlaşılan o ki, Doğu Kudüs’teki gelişmeler, sadece yerel değil, uluslararası kamuoyunu da yakından ilgilendiren bir durum arz ediyor. Uzmanlar, bu durumun Filistinlilerin yaşamları üzerinde derin etkiler yarattığını ifade ediyor.