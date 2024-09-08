Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Demografi Oyunları Üzerine Değerlendirmeler

Uzmanlar, İsrail'in Doğu Kudüs'teki stratejisinin demografik yapıyı etkilemek amacıyla şekillendiğini belirtiyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 11:06
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 11:06
İsrail'in Doğu Kudüs'teki Demografi Oyunları Üzerine Değerlendirmeler

İsrail'in Doğu Kudüs'teki Demografi Stratejileri

Uzmanlar, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik uygulamalarını "demografi oyunu" olarak tanımlıyor. Bu stratejinin temelinde, Filistinlilerin sayısını azaltarak toprak kazanımını hedeflemek yatıyor.

Filistinli Araştırmacıların Değerlendirmeleri

Al-Shabaka düşünce kuruluşunda görev yapan Filistinli araştırmacı Tamara Tamimi, "İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana zorla yerinden edilmeye yönelik uygulamalarda ciddi bir artış yaşandığını" ifade ediyor. Tamimi, ayrıca İsrail'in Gazze saldırılarıyla stratejik bölgelerdeki yerleşimlerini ilerletmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

Demografi Oyununun Kapsamı

İngiliz-Filistinli yazar Emad Moussa, "İsrail'in Doğu Kudüs'teki eylemlerinin, Filistinlileri Batı Şeria'dan izole ettiğini" belirtti. Moussa, yeni inşaatlarla Filistin topraklarının gasbının artmasının, iktidar değişiklikleriyle bağlantılı olduğunu vurguladı.

Yıkım ve Mülk El Koyma

Kudüs'teki Al-Quds Üniversitesinden Osama Risheq ise, İsrail’in yerleşimci politikasının, daha az insanla daha fazla toprak kazanımını sağlayacak bir strateji olduğunu belirtti. Risheq, bu bağlamda 1950’de çıkarılan "Gaiplerin Mülkleri Kanunu" gibi yasaların kullanıldığını ve bu yolla Filistinlilerin mülklerinin büyük bir kısmının el konulduğunu vurguladı.

Uluslararası Tepki

Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Filistin topraklarını parçalayıcı bir yaklaşımla ele aldığını ve işgal durumunun devam ettiğini bildirdi. Bu bağlamda, işgal altındaki Filistin topraklarının, tek bir bölgesel birim olarak ele alınması gerektiği belirtildi.

Anlaşılan o ki, Doğu Kudüs’teki gelişmeler, sadece yerel değil, uluslararası kamuoyunu da yakından ilgilendiren bir durum arz ediyor. Uzmanlar, bu durumun Filistinlilerin yaşamları üzerinde derin etkiler yarattığını ifade ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar