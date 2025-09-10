İsrail'in Doha Saldırısı ve ABD'nin El-Udeyd Üssü Üzerindeki Tartışma

İsrail'in Doha saldırısı ve ABD-Katar gerilimi

İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı öncesi Washington'a bilgilendirme yapıldığı iddiaları, ABD'nin süreçteki rolünü ve El-Udeyd üssündeki askeri varlığını yeniden gündeme taşıdı.

The Wall Street Journal'ın haberine göre İsrail, saldırıdan önce ABD'yi haberdar etti; ABD'nin de bu bilgiyi Katar ile paylaştığı öne sürüldü. Bu iddialar, Washington yönetiminin saldırıya dair bilgi sahibi olup olmadığı ve müdahale/uyarı mekanizmalarının işletilip işletilmediği tartışmasını başlattı.

Radar ve lojistik iddiaları

Bölgedeki en büyük ABD üssü olarak gösterilen El-Udeyd'deki radarların hava sahasındaki hareketleri tespit edebilecek kapasitede olduğu belirtiliyor; bu nedenle bazı gözlemciler saldırının "görmezden gelinmiş olabileceği" yönünde şüphe dile getirdi.

Sosyal medyada paylaşılan FlightRadar görüntülerine dayanan iddialarda, İngiltere'ye ait yakıt ikmal tankerlerinin El-Udeyd'den havalanarak İsrail uçaklarına havada destek verdiği; ayrıca ABD'ye ait KC-46A tankerlerinin saldırı sonrası üsse döndüğü ileri sürüldü. Bu paylaşımlar, Washington'ın Katar'daki askeri varlığına ilişkin tartışmaları alevlendirdi.

Beyaz Saray'ın açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, saldırıyı takiben düzenlediği basın brifinginde, "Bu sabah (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimi, ABD ordusu tarafından, İsrail’in, barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çalışan ve cesurca riskler alan Katar'ın başkenti Doha'da Hamas’a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

Leavitt, Katar'ın İsrail tarafından bombalanmasını "talihsiz" olarak nitelendirerek, "Amerika Birleşik Devletleri'nin yakın müttefiki Katar'ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail'in veya Amerika'nın hedeflerine hizmet etmez." değerlendirmesinde bulundu.

Trump bilgiyi Dan Caine'den aldı iddiası

CNN'e konuşan bir ABD'li yetkiliye göre, Başkan Trump saldırıyı İsrail'den değil ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine'den öğrendi. Haberde, görüşmenin hemen ardından Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a bilgi verildiği; Witkoff'un Katar yönetimiyle temas kurduğunda ise durumun "çok geç" olduğu aktarıldı.

Katar "önceden bilgilendirildik" iddialarını reddetti

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Amerikan X platformundaki açıklamasında "Katar'ın saldırıdan önceden haberdar edildiği yönündeki iddialar asılsızdır." dedi. Ensari ayrıca, ABD'li bir yetkiliyle yapılan görüşmenin İsrail'in Doha'ya düzenlediği saldırının ardından gelen patlama sesleri sırasında gerçekleştiğini vurguladı.

El-Udeyd: Orta Doğu operasyonlarının merkezi

Doha'nın güneybatısındaki çöl alanına kurulu üs yaklaşık 24 hektarlık bir sahayı kaplıyor ve ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük askeri tesislerinden biri olarak kabul ediliyor. El-Udeyd, Katar Emirliği Hava Kuvvetleri'nin yanı sıra ABD Hava Kuvvetleri ve İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri gibi yabancı güçlere de ev sahipliği yapıyor.

Üs, ABD Merkez Kuvvetleri (CENTCOM)'un bölgesel karargahına ev sahipliği yapması nedeniyle Washington tarafından "Orta Doğu operasyonlarının merkezi" olarak tanımlanıyor. Buradan Kuzeydoğu Afrika'dan Güney Asya'ya kadar uzanan geniş coğrafyada hava operasyonları yönetiliyor; Irak, Suriye ve Yemen operasyonları başta olmak üzere birçok harekat buradan planlanıyor ve yürütülüyor.

El-Udeyd'de uzun menzilli bombardıman uçakları, yakıt ikmal ve nakliye uçakları ile insansız hava araçları dahil olmak üzere toplamda yaklaşık 100 hava aracı konuşlandırıldığı, üste yaklaşık 10 bin Amerikan askeri personeli bulunduğu biliniyor.

Geçmişte İran saldırısıyla gündeme gelmişti

El-Udeyd Hava Üssü daha önce İran saldırılarıyla da tartışma konusu olmuştu. İran, İsrail'in ülke içindeki nükleer tesisler ve askeri hedeflere yönelik eylemlerine ve ABD'nin verdiği desteğe karşılık olarak 23 Haziran'da üssü balistik füzelerle vurdu.

Associated Press'in uydu görüntülerine dayandırdığı haberde, saldırıda ABD ordusunun güvenli iletişim için kullandığı hassas bir iletişim kubbesinin imha edildiği ileri sürülmüştü.

Durum, bilgi paylaşımı ve askeri varlıkların rolüne dair soruları gündemde tutuyor; olayın soruşturulması ve resmi açıklamalar takip ediliyor.