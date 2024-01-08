İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü

Lübnan'ın güneyinde İsrail uçaklarının gerçekleştirdiği saldırıda, Hizbullah'ın sahadaki en önemli isimlerinden biri hayatını kaybetti. İsrail ordusu, saldırının hedefinin Hizbullah'ın askeri operasyonlarını yöneten bir kişi olduğunu açıkladı.

İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'ın üst düzey komutanı öldürüldü
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Hizbullah'ın saha komutanlarından birinin İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hirbat Slim bölgesinde düzenlediği hava saldırısında öldüğü duyuruldu. İsrail ordusu, saldırının Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinden sorumlu bir kişiyi hedef aldığını belirtti. Ölen Hizbullah üyesinin kimliği ise açıklanmadı. Hizbullah cephesinden de saldırıyla ilgili herhangi bir yorum gelmedi.

İsrail uçaklarının Lübnan’ın güneyinde Hirbet es-Slim’de bir aracı hedef alması sonucu Hizbullah’ın bir “komutanı” hayatını kaybetti. Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, ölen kişinin kod adının "Hac Cevad" ve gerçek adının Visam Hasan Tavil olduğu belirtildi.

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