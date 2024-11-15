İsrail'in El-Bostan Mahallesi Yıkım Planları: Kudüs'teki Etnik Temizlik Suçlamaları

İsrail, El-Bostan Mahallesi’ni Haritadan Silmeye Çalışıyor

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki El-Bostan Mahallesi'ni yıkıp haritadan silme planlarını hızlandırdığı konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, bu durumun "savaş suçu ve etnik temizlik" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yıkımlar Artıyor

Açıklamalara göre, yılın başından itibaren İsrail, Doğu Kudüs'te 183'ten fazla yapıyı yıktı; bunlardan 33'ü Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde yer alan El-Bostan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılardan sonra yıkımların belirgin şekilde arttığı gözlemleniyor.

Son Yıkımlar ve Hedefler

13 Kasım tarihinde İsrail Kudüs Belediyesi tarafından El-Bostan’da 3 bina yıkılmıştır. Bunun öncesinde ise 7 konutu içeren 3 bina daha yıkıldığı bilgisi verildi. El-Bostan Mahallesi'nde 116 ev ve 1550 Filistinli yaşamaktadır. Yıkımların amacı, mahallenin yerleşimindeki bu insanları etkilemek ve, mahallenin üzerine sözde Tevrat’ta geçen bir bahçe yapmaktır.

İsrail’in Siyasi Stratejileri

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu azaltmak için bölgedeki az sayıda inşaata ruhsat verdiğini iddia ediyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli’nin Filistin topraklarını gasbettiği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre, bu gaspların tamamı yasadışı sayılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.