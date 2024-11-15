DOLAR
34,43 -0,26%
EURO
36,31 -0,18%
ALTIN
2.837,43 -0,09%
BITCOIN
3.111.414,05 -2,95%

İsrail'in El-Bostan Mahallesi Yıkım Planları: Kudüs'teki Etnik Temizlik Suçlamaları

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in El-Bostan Mahallesi'ni haritadan silme planlarını hızlandırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 22:46
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 22:46
İsrail'in El-Bostan Mahallesi Yıkım Planları: Kudüs'teki Etnik Temizlik Suçlamaları

İsrail, El-Bostan Mahallesi’ni Haritadan Silmeye Çalışıyor

Filistin Kudüs İşleri Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Silvan bölgesindeki El-Bostan Mahallesi'ni yıkıp haritadan silme planlarını hızlandırdığı konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, bu durumun "savaş suçu ve etnik temizlik" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yıkımlar Artıyor

Açıklamalara göre, yılın başından itibaren İsrail, Doğu Kudüs'te 183'ten fazla yapıyı yıktı; bunlardan 33'ü Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan bölgesinde yer alan El-Bostan Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Özellikle 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yapılan saldırılardan sonra yıkımların belirgin şekilde arttığı gözlemleniyor.

Son Yıkımlar ve Hedefler

13 Kasım tarihinde İsrail Kudüs Belediyesi tarafından El-Bostan’da 3 bina yıkılmıştır. Bunun öncesinde ise 7 konutu içeren 3 bina daha yıkıldığı bilgisi verildi. El-Bostan Mahallesi'nde 116 ev ve 1550 Filistinli yaşamaktadır. Yıkımların amacı, mahallenin yerleşimindeki bu insanları etkilemek ve, mahallenin üzerine sözde Tevrat’ta geçen bir bahçe yapmaktır.

İsrail’in Siyasi Stratejileri

Filistin, İsrail ve uluslararası insan hakları kurumları, Tel Aviv yönetiminin Doğu Kudüs'teki Filistin nüfusunu azaltmak için bölgedeki az sayıda inşaata ruhsat verdiğini iddia ediyor. Ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'da yaklaşık 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli’nin Filistin topraklarını gasbettiği belirtiliyor. Uluslararası hukuka göre, bu gaspların tamamı yasadışı sayılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer'de Tünel Çıkışındaki Kaza: Otomobil Yeşillik Alana Düştü
2
Antalya'da Otel İnşaatında İş Kazası: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
3
Aydın'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı
4
İsrail'in El-Bostan Mahallesi Yıkım Planları: Kudüs'teki Etnik Temizlik Suçlamaları
5
İsrail Menfaati: Gazze'ye İnsani Yardıma İzin Yok
6
Japonya'da Nara Park'ındaki Geyiklerin Saldırıları Artıyor
7
Hollanda'da Devlet Bakanı Nora Achahbar İstifa Kararı Aldı

Yüzde 30- 40 zam açıklandı! Ocak ayında yüzde 12’lik refah payı detayı!

MEB'den öğrencilere ve ebeveyne müjde! "Aile Okulu" ile öğrenci başarısına aile desteği

Türkiye’nin en yoksul illeri açıklandı! Listenin başında bakın hangi il var

4A-4B'lilerin hayalleri suya düşecek! Milyonlara düşük artış verilecek

Emeklilik hayali kuranlar dikkat! Borçlu olan siz çıkabilirsiniz!

3.000 TL’ye ek 1.500 TL destek! Geri ödenecek

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor