İsrail'in El Halil'deki Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

İsrail askerleri El Halil'deki saldırıda 13 yaşındaki Filistinli Eymen Nassar el-Heymuni’yi vurdu. Olay, gerginliğin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 22:11
İsrail'in El Halil'deki Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

El Halil'de İsrail Askerlerinin Saldırısında Bir Çocuk Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıda 13 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Olay, bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Çocuğun Kimliği ve Olayla İlgili Detaylar

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in Cebel Cevher bölgesinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eymen Nassar el-Heymuni adlı çocuğun hastaneye ulaştırıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, çocuğun İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Genişleyen Saldırılar ve Bölgedeki Durum

Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda da bir kız çocuğunun ölümüne yol açan saldırılar düzenlemişti. Bu, Tel Aviv’deki patlamaların ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ordusuna Batı Şeria'da güçlü bir saldırı talimatı vermesiyle başlatılan operasyonların bir parçasıydı.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmış ve bölgedeki yapılar büyük zarar görmüştür. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 167'si çocuk olmak üzere 920'den fazla Filistinli yaşamını yitirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
2
Siirt'te Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
3
Kütahya'da Uyuşturucu Operasyonu: 20 Bin Hap ve 1,5 Kilogram Kokain Ele Geçirildi
4
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda Tropik Hayvanlara Isı Koruması
5
Diyanet İşleri Başkanlığı Arnavutça Kur'an-ı Kerim Mealini Tanıttı
6
Üsküdar'da Uyuşturucu Operasyonu: Şüpheli Tutuklandı
7
Ataşehir'de Kangal Köpeğin Saldırısı Güvenlik Kameralarına Yansıdı

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!