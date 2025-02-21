İsrail'in El Halil'deki Saldırısında Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

El Halil'de İsrail Askerlerinin Saldırısında Bir Çocuk Öldü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, İsrail askerleri tarafından düzenlenen saldırıda 13 yaşındaki bir Filistinli çocuk hayatını kaybetti. Olay, bölgede tansiyonun yükseldiği bir dönemde gerçekleşti.

Çocuğun Kimliği ve Olayla İlgili Detaylar

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil'in Cebel Cevher bölgesinde açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Eymen Nassar el-Heymuni adlı çocuğun hastaneye ulaştırıldığı belirtildi. Görgü tanıkları, çocuğun İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Genişleyen Saldırılar ve Bölgedeki Durum

Ayrıca, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'nda da bir kız çocuğunun ölümüne yol açan saldırılar düzenlemişti. Bu, Tel Aviv’deki patlamaların ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ordusuna Batı Şeria'da güçlü bir saldırı talimatı vermesiyle başlatılan operasyonların bir parçasıydı.

İsrail ordusunun 21 Ocak'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda en az 56 Filistinli yaşamını yitirmiş, binlerce kişi yaralanmış ve bölgedeki yapılar büyük zarar görmüştür. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 167'si çocuk olmak üzere 920'den fazla Filistinli yaşamını yitirmiştir.