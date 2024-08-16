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İsrail'in El-Mevasi'ye Düzenlediği Saldırıda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze'nin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 13:38
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 13:38
İsrail'in El-Mevasi'ye Düzenlediği Saldırıda 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu El-Mevasi'ye Saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'un batısında bulunan El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırına yönelik bir saldırı düzenledi. Saldırıda 3'ü çocuk, toplam 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık Kaynaklarından Gelen Bilgiler

Olayla ilgili olarak sağlık kaynaklarına ulaşan bilgiler, saldırının Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) kurumuna yakın bir yerde yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu çadıra gerçekleştirildiğini ortaya koydu. Saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında bir kadın ve üç çocuk bulunuyor.

Filistinlilerin Göçü Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 milyondan fazla yerinden edilmiş Filistinli üzerinde baskı kurarak El-Mevasi bölgesine yönelik saldırı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu bölgenin "insani bölge" olduğunu iddia ederek buradaki Filistinlilerden göç etmelerini istedi.

El-Mevasi Hakkında Bilgiler

Deyr el-Belah, Han Yunus ve Refah arasında yer alan ve altyapı yetersizliği bulunan El-Mevasi, yapılaşmanın az olduğu bir alandır. İsrail'in son saldırılarından kaçan Filistinliler, burada derme çatma çadırlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

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