İsrail'in Elektrik Kesintisi, Gazze'de Su Krizini Derinleştiriyor

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah kentindeki su arıtma tesisinin elektriğini kesmesi, bölgedeki su krizini ciddi şekilde derinleştirdi. Belediye Başkanı Nizar Ayyaş, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen'in, Gazze'ye elektrik tedarikini durdurma kararının ardından yaşanan durumu basına açıkladı.

Su Oranı %70 Azaldı

Ayyaş, tesisin elektriğinin kesilmesiyle birlikte orta kesim ve güneydeki tatlı su oranının yüzde 70 oranında azaldığını belirtti. Bu durumun, su krizini "benzeri görülmemiş" bir şekilde derinleştirdiğini vurguladı. 100 bin kişiye içme suyu sağlayan belediye, vatandaşların suya erişebilmesi için jeneratörleri çalıştırmaya karar verdi.

Yakıt Eksikliği ve Çevresel Tehditler

Ayrıca, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle yaşanan yakıt eksikliği, Ayyaş'a göre çevre felaketinin habercisi. Deyr el-Belah'taki 19 su kuyusundan 8'inin de, İsrail güçlerinin saldırıları sırasında faaliyetinin tamamen durduğunu kaydetti.

İnsani Yardım Girdisi Durduruldu

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkesin ardından, 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı almıştı. Bu bağlamda, Enerji Bakanı Cohen'in açıkladığı karar, bölgedeki su arıtma tesisinin faaliyetlerini de büyük ölçüde etkiledi.

Gazze'nin orta kesimindeki su arıtma tesisi, saldırılar sırasında İsrail'den elektrik alan tek yer oldu ve bu durum, tesisin faaliyetini durma noktasına getirdi.