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İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'na Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 05:00
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 05:00
İsrail'in Eş-Şati Mülteci Kampı'na Saldırısında 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusu Eş-Şati Mülteci Kampı'na Saldırdı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bulunan Eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında en az 10 Filistinli hayatını kaybetti, 3 Filistinli ise yaralandı. Yaralılar arasında 2 kişi ağır durumda.

Sıra Bekleyen Filistinlilere Saldırı

Saldırının, kampın önünde su sırası bekleyen bir grup Filistinliyi hedef aldığı bildirildi. Bu trajik olay, bölgedeki insani durumun daha da kötüleşmesine sebep oldu.

Can Kaybı Ve Yaralı Sayısı Artıyor

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere toplamda 45 bin 129 Filistinli 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda yaşamını yitirdi. Ayrıca 107 bin 338 kişi yaralandı.

Halkın Sığınakları Hedef Alınıyor

Enkaz altında hala binlerce insanın olduğu beyan ediliyor. Sivil altyapının da tahrip olması nedeniyle halkın dayanışma gösterdiği hastane ve eğitim kurumları, saldırılara maruz kalıyor.

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