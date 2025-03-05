İsrail'in Etzion Hapishanesinde 110 Filistinli Tutuklu Kötü Muameleye Maruz Kalıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'nden Korkutucu Açıklama

Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Etzion Hapishanesi'nde tutuklu bulunan 110 Filistinli'nin kötü muamele ve baskı altında olduğunu duyurdu. Heyet, bu tutukluların son derece kötü koşullarda yaşadıklarını vurguladı.

Hapishane Koşullarının Korkunçluğu

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinden getirilen 110 Filistinli tutuklunun, Batı Şeria'nın güneyinde bulunan Etzion Hapishanesi'nde tutulduğuna dikkat çekildi. Yapılan yazılı açıklamada, Etzion Hapishanesi yönetiminin tutuklulara yönelik baskılarının arttığı, haftada üç kez operasyon gerçekleştirildiği ve her seferinde üç ila dört koğuşun hedef alındığı belirtildi.

Sıcak Su ve Temizlik Eksikliği

Açıklamada ayrıca, Filistinli tutuklulara 45 gündür sıcak su verilmediği ve çoğu tutuklunun 40 günü aşkın süredir hijyenik koşullardan yoksun olduğu kaydedildi. Sahur için her 12 tutukluya yalnızca 3 dilim ekmek ile küçük bir kaşık reçel ya da bir kutu peynir verildiği bildiriliyor.

Darbe ve İşkence İddiaları

Heyetin avukatı, ziyaret ettiği tutukluların gözaltına alındıkları sırada acımasızca darbedildiklerini ifade etti. Filistin yönetimine bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Kulübü, mart ayı itibarıyla İsrail hapishanelerinde 9 bin 500’den fazla Filistinlinin tutulduğunu açıkladı.

Esir Takası Anlaşmasının Ardından

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılmışken, Gazze'deki 33 İsrailli esir de teslim edilmiştir.