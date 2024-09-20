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İsrail'in Filistin Topraklarına El Koyma Taktikleri

İsrail ordusu, güvenlik gerekçesiyle Filistin topraklarını gasp etmeye devam ediyor. Yeni tampon bölgeler kurarak yerel tarım yapılarını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:31
İsrail'in Filistin Topraklarına El Koyma Taktikleri

İsrail, Filistin Topraklarına 'Güvenlik' Gerekçesiyle Müdahale Ediyor

İsrail, Batı Şeria'da Filistinli çiftçilerin arazilerine yönelik baskı ve toprak gasbı uygulamaları ile dikkat çekiyor. Filistinli aktivist Sami Dağlas, bu durumu bir ‘toprak hırsızlığının yeni yüzü’ olarak tanımlıyor ve İsraillilerin kurduğu tampon bölgelerin, Filistin nüfusunu dar bir alana hapsetme amacını taşıdığını vurguluyor.

Olayların Ardından Filistin Tarım Arazileri Tehlikede

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarıyla birlikte, Batı Şeria’daki Filistin topraklarına güvenlik nedenleriyle el koyulması artış göstermiş durumda. Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleri ile Mücadele Konseyi'nin verilerine göre, bu tür müdahaleler, Filistinlilerin tarımsal üretim alanlarına erişimini engellemektedir.

Gasp Edilen Topraklar Hızla Genişliyor

Burka'nın aktivisti Sami Dağlas, İsrail'in toprakları gasbederek oluşturduğu ‘Homeş’ yerleşimi çevresinde sıkı güvenlik önlemleri alındığını belirtiyor. Dağlas, bu bölgelere erişimin yasak olduğunu ve herkesin bu bölgede gaspçı İsraillilerin saldırısına uğrama riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Reyyan: 'Yaşadığımız Korku Tarifi İmkansız'

İşgal altındaki bölgelerde yaşayan Filistinliler, yaşadıkları korkuları dile getiriyor. Selfit kenti yakınlarından Reyyan, 'Revava' yerleşimi çevresindeki topraklarının gasbedildiğini ve zeytin ağaçlarının bulunduğu arazisine ulaşamadığını anlattı.

Yerleşim Yerleri Etrafa Tampon Bölgeler Kuruyor

Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleri ile Mücadele Konseyi yetkilisi Emir Davud, yapılan el koymaların haritalar üzerinde yerleşim yerlerinin etrafında tampon şeritler oluşturduğunu ifade etti. Filistinli çiftçiler, topraklarına sessiz sedasız el konulduğunu ve bunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirtiyorlar.

Ölümler ve Yaralanmalar Artıyor

Filistin Sağlık Bakanlığı, son verilere göre, 7 Ekim 2023'ten bu yana 716 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 5,750 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Bu durum, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki kronik şiddeti gözler önüne seriyor.

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