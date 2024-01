İsrail'in Filistinlilere insanlı dışı muamelesi basında büyük yankı uyandırdı

CNN Internationaş, İsrail'in tutuklu Filistinlilere nasıl eziyet ettiğini görüntüledi. CNN ekibi, Gazze sınırında yakalanan Filistinlilerin elleri ve gözleri bağlı bir şekilde soğuk havada çıplak ayakla yere yatırıldığı anları kaydetti.

İSRAİL'İN TUTUKLULARA MUAMELESİ CNN EKİBİ TARAFINDAN KAYIT ALTINA ALINDI

"Cumartesi sabahı, Gazze sınırı yakınlarında 20'den fazla erkeğin soğuk ve yağışlı havada yerde diz çökerek oturduğunu ve yanlarında İsrail askerleri olduğunu gördük. Bu kişiler gözleri bağlanmış ve yalın ayak haldeydiler. Elleri arkadan bağlanmıştı ve üstlerinde beyaz tulumlar vardı. Biz bu görüntüleri kaydederken hava 10 dereceydi ve şiddetli yağmur vardı."

Diamond, İsrail askerlerinin CNN'in bölgeyi görüntülemesini engellemeye çalıştığını ve kendilerini oradan kovduğunu söyledi.