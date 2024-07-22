İsrail'in Filistinlilere Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Saldırıları Gazze'de Kriz Yaratıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" öne sürdüğü bölgeyi vurarak, buradan göç etmek isteyen Filistinli sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Bu sabah, özellikle Han Yunus şehrinin doğusundaki alanlar yoğun bombardımana maruz kaldı.

Filistinlilerin Zorunlu Göçü

Bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabirinin verilerine göre, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında İsrail güçleri saldırılar düzenledi. Binlerce sivil, bombardımanın ortasında bölgeden ayrılmaya çalışıyor. Etrafta yükselen dumanlar ve yaşanan panik, gözler önüne serildi; kadınlar ve çocuklar arasında büyük bir kaos yaşandı.

Yardım Çığlığı

Kendilerine ait eşyaları alarak zorunlu göç eden Filistinliler, çoğu zaman gözyaşlarına hakim olamazken, aralarında yaşlı bir adamın koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştığı görüldü. Tahliye için bir araç bulamayan bazı aileler ise yürüyerek kaçmayı denedi. Yerel kaynaklar, bölgedeki sığınmacı sayısının yaklaşık 400 bine ulaştığını belirtiyor.

Sivil göçü üzerinde yapılan baskılar, uluslararası toplumda tartışmalara neden olurken, olayların hızla tırmanış göstermesi endişe verici.