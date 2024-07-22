Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İsrail'in Filistinlilere Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in 'güvenli' bölgeleri hedef almasıyla Gazze'de sivil göçler arttı. Binlerce kişi zorla tahliyeye maruz kalıyor.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:06
İsrail'in Filistinlilere Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Saldırıları Gazze'de Kriz Yaratıyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli olduğunu" öne sürdüğü bölgeyi vurarak, buradan göç etmek isteyen Filistinli sivillere yönelik saldırılara devam ediyor. Bu sabah, özellikle Han Yunus şehrinin doğusundaki alanlar yoğun bombardımana maruz kaldı.

Filistinlilerin Zorunlu Göçü

Bölgede bulunan Anadolu Ajansı muhabirinin verilerine göre, Filistinlilerin zorunlu göçü sırasında İsrail güçleri saldırılar düzenledi. Binlerce sivil, bombardımanın ortasında bölgeden ayrılmaya çalışıyor. Etrafta yükselen dumanlar ve yaşanan panik, gözler önüne serildi; kadınlar ve çocuklar arasında büyük bir kaos yaşandı.

Yardım Çığlığı

Kendilerine ait eşyaları alarak zorunlu göç eden Filistinliler, çoğu zaman gözyaşlarına hakim olamazken, aralarında yaşlı bir adamın koltuk değnekleriyle yürümeye çalıştığı görüldü. Tahliye için bir araç bulamayan bazı aileler ise yürüyerek kaçmayı denedi. Yerel kaynaklar, bölgedeki sığınmacı sayısının yaklaşık 400 bine ulaştığını belirtiyor.

Bölgedeki insani durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Sivil göçü üzerinde yapılan baskılar, uluslararası toplumda tartışmalara neden olurken, olayların hızla tırmanış göstermesi endişe verici.

İLGİLİ HABERLER

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

32’li tuvalet kağıdı 119 TL! Bugün son defa raflarda bulunuyor

Temmuz ayı bitmeden ev ve araba alacak burçlar! Şans bu kez onlardan yana olacak

Şikayet eden parasını geri alacak! Meğer yıllardır hep fazladan ödenmiş

Yaş sınırı yok, en az ilkokul mezunu olmak yeter! Bakanlık işçi alımı için düğmeye bastı

Düğün yapacaklar, düğüne gidecekler şok olacak! Gram altında dudak uçuklatan yeni tahmin

Emeklinin nakit derdini şak diye kesecek ödeme! Tamı tamına 125.000 TL anında hesaplara yansıtılacak

Evden çıkmanıza bile gerek yok! Kimliğiyle başvurana 10.000 TL'lik piyango gibi ödeme

45 yaşın üzerindeki erkekler hemen yaptırsın! Tehlikenin farkında bile değiller

Domates, biber salçası, domates rendesi indirimi! BİM’den adeta bayram ettirecek katalog

O ürünlere yüzde 30 birden indirim geldi! ŞOK 23-24-25 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Tatile çıkmadan önce BİM'deki indirime koşun! BİM 22-23-24-25 TEMMUZ indirimleri başladı

Yumurtadan vazgeçiren B12 deposu! Faydası saymakla bitmiyor: Taş gibi vücutların sırrı onda çıktı