İsrail'in gazetecilere yönelik katliamı sürüyor: Gazze'de 92 gazeteci hayatını kaybetti
Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail bombardımanının sonucunda 92 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu trajik kayıplar, bölgedeki gazetecilerin maruz kaldığı zorlu koşulları bir kez daha vurguluyor. Filistinli medya mensupları, çatışma bölgelerinde haber yaparken büyük risk altında çalışmakta ve sıklıkla hedef alınmaktadır. Uluslararası toplum, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin güvenliğine verilen önemi hatırlayarak bu tür durumların sona ermesi için çabalarını sürdürmektedir.
Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarına maruz kalan gazeteciler, hayatlarını kaybetmeye devam ediyor. Gazze hükümetinin Medya Ofisi, son iki günde iki gazetecinin daha İsrail’in bombardımanı sonucu öldüğünü duyurdu.
Gazze Şeridi’nde İsrail’in 7 Ekim’den bu yana sürdürdüğü saldırılarda, 92 gazetecinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Gazze hükümetinin Medya Ofisi, yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’de gazetecileri “Filistin’in sesini kesmek, gerçekleri saklamak” için bilinçli olarak hedef aldığını ifade etti.