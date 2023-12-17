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İsrail'in gazetecilere yönelik katliamı sürüyor: Gazze'de 92 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail'in gazetecilere yönelik katliamı sürüyor: Gazze'de 92 gazeteci hayatını kaybetti Gazze Şeridi'ndeki hükümet, 7 Ekim tarihinden bu yana devam eden İsrail bombardımanının sonucunda 92 Filistinli gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu trajik kayıplar, bölgedeki gazetecilerin maruz kaldığı zorlu koşulları bir kez daha vurguluyor. Filistinli medya mensupları, çatışma bölgelerinde haber yaparken büyük risk altında çalışmakta ve sıklıkla hedef alınmaktadır. Uluslararası toplum, basın özgürlüğüne ve gazetecilerin güvenliğine verilen önemi hatırlayarak bu tür durumların sona ermesi için çabalarını sürdürmektedir.