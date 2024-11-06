İsrail'in Gazze Bombardımanı: 85 Bin Ton Bomba ve Çevresel Yıkım

İsrail Askeri Müdahalesi ve Gazze'nin Durumu

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 85 bin tonun üzerinde bomba attığını açıkladı. Bu açıklama, Birleşmiş Milletlerin 6 Kasım'da vurguladığı Savaş ve Askeri Çatışmalarda Çevrenin Kullanılmasının Önlenmesi Uluslararası Günü vesilesiyle gerçekleştirildi.

Çevresel Yıkım ve İnsan Kaybı

Kurumdan yapılan duyuruda, Gazze'de 40 binin üzerinde Filistinlinin yaşamını yitirdiği ve tüm tarım alanlarının tahrip olduğu belirtiliyor. Açıklamada, "İsrail'in sürekli bombardımanı, geniş tarım alanlarının yok olmasına ve toprağın yıllarca ekilemeyecek hale gelmesine neden oldu." denildi.

Kimyasal Tehditler ve Su Kirliliği

İsrail'in bombardımanında kullanılan bombaların içeriğinin, 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan bombalarla karşılaştırıldığını ifade eden kurum, kullanılan fosfor bombalarının Gazze'deki canlı yaşamı üzerinde uzun süreli olumsuz etkiler yaratacağını vurguladı. Ayrıca, yer altı sularına sızan kimyasalların da çevreye zarar verdiği aktarıldı.

Uluslararası Topluma Çağrı

Filistin Çevre Kalitesi Kurumu, uluslararası toplumu ve BM'yi acil önlemler almaya, İsrail'in çevresel sömürü ve askeri saldırılarını durdurmaya davet etti.

Çatışmaların Ardında Yatan Nedenler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı düzenledi. Bu saldırı, Filistinlilerin ve Mescid-i Aksa'nın kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallere bir yanıt olarak nitelendirildi.

İsrail'in Zayiatı ve Çatışmalar

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda yaklaşık 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini, 5132 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Ayrıca, Gazze'deki saldırılarda 43 bin 391 Filistinli, 102 bin 347 kişi yaralanırken, 368’i karada olmak üzere 780 İsrail askerinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Sivillere Yönelik Tehditler

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı, sivil altyapının da büyük ölçüde tahrip olduğu kaydedildi. 24 Kasım 2023'te bir insani ara verilmesi sırasında bazı esirlerin karşılıklı olarak serbest bırakıldığı, ancak binlerce Filistinlini alıkoymaya devam eden İsrail'in saldırılarının sürdürdüğü belirtildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Saldırılar

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki saldırılarda 167'si çocuk olmak üzere 775 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.