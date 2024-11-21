İsrail'in Gazze'de 6 Katlı Bina Hedefinde 12 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Hava Saldırısı: 12 Ölü

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırıda, 6 katlı bir bina hedef alındı ve bu saldırı sonucunda 12 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Saldırının Detayları

Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir binayı bombaladı. Saldırının hedefi olan El-Aruki ailesine ait bina tamamen yıkıldı.

Hayatını kaybedenlerin naaşları ve yaralananlar, El-Ehli Baptist Hastanesi'ne nakledildi. Görgü tanıkları, bombardımanda çok sayıda yaralanan kişinin olduğunu ve yıkılan binanın enkazı altında hala kurtarılmayı bekleyen kişiler bulunduğu bildirdi.

Mahsur Kalanların Durumu ve Genel Tahribat

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 43 bin 985 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölüler arasında 17 bin 492 çocuk ve 11 bin 979 kadın bulunuyor. Ayrıca 104 bin 92 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı.

Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu belirtilirken, halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı büyük bir tahribatın eşiğine gelmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.