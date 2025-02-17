İsrail'in Gazze'de 80 Yaşındaki Filistinliyi Canlı Kalkan Olarak Kullanması İddia Edildi

İsrail Güçlerinden Şok İddia: Canlı Kalkan Olayı

Gazze'de yaşanan bir olayda, 80 yaşındaki Filistinli bir adam İsrail askerleri tarafından canlı kalkan olarak kullanıldı. Yerel medya, adı açıklanmayan İsrail askerlerinin bu durumu kabul ettiğini bildirdi.

Olayın Detayları

Zeytun bölgesinde, yaşlı adamın ve eşinin evlerinde İsrail askerleri tarafından gözetim altında tutulduğu aktarıldı. Yürümekte güçlük çeken 80 yaşındaki adamın boynuna patlayıcı bağlandığı ve kaçma durumunda tehdit edildiği kaydedildi. Bu korkunç yöntem, bubi tuzağı kontrolü için kullanıldı.

İsrail Askerlerinin Açıklamaları

Olayı gözlemleyen bir İsrail askeri, "Her eve ilk giden onun olması gerekiyordu. Böylece bubi tuzağı aktif hale gelirse bizden değil, ondan gelmiş oluyordu," dedi. Askerinin 8 saat boyunca evlere girerken bu adamı canlı kalkan olarak kullandıktan sonra, Zeytun Mahallesi'nden ayrılmasını istedikleri belirtiliyor.

Trajik Sonuçlar

Ancak, yaşlı çiftin bu talebe rağmen bölgedeki diğer İsrail askerlerine durumu bildirilmedi. Filistinli yaşlı çifte, Zeytun Mahallesi'nden ayrılmaya çalışırken ateş açıldı ve her ikisi de sokakta vurularak hayatını kaybetti.

Geçmişteki Olaylar

Bu olay, Gazze'deki soykırım iddialarını yeniden gündeme getirirken, İsrail askerlerinin Filistinli sivilleri canlı kalkan olarak kullanmalarına dair bir dizi delilin ortaya çıktığı biliniyor.