İsrail'in Gazze'de Askeri Yönetim Kurma Planları Güçleniyor

İsrail'den Yeni Bir Dönem: Gazze'de Askeri Yönetim Kurma Planları

İsrail'in Gazze Şeridi'nde "askeri yönetim" kurma ihtimali giderek güçleniyor. Eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın görevden alınması ve ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan olması, bu süreçte etkili gelişmeler olarak öne çıkıyor.

Hızlanan Çalışmalar ve Stratejiler

Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan bir görüş yazısına göre, bu değişimler Tel Aviv'in Gazze'de askeri yönetim kurma çalışmalarını hızlandırmasına neden oldu. İsrail'in bu alanda faaliyetlerini artırdığı ve özel şirketlerle birlikte insani yardım dağıtımı için işbirliği yaptığı belirtiliyor.

Planların Uygulamaya Geçmesi

Önceki dönemlerde yalnızca kağıt üzerinde kalan planların artık sahada uygulamaya konulması konu ediliyor. İsrail ordusu, askeri yönetimi aktif bir şekilde hayata geçirmek için işgal altındaki toprakları genişletmeye ve yeni askeri karakollar kurmaya başladı. Ayrıca, İsrail Güney Bölgesi Komutanlığı'ndan bazı yetkililerin Gazze'de askeri yönetim için baskı yaptığı ve siyasi diyalog kurduğu ifade ediliyor.

Ekonomik ve Yasal Etkiler

İsrail yönetimi, Trump'ın göreve başlamasını beklememe kararı alarak sahada operasyonlar yürütmeye ve yeni yönetimin faaliyetlerinin temellerini oluşturacak planlar geliştirmeye yöneldi. Bu yeni askeri yönetimin İsrail hükümetine ekonomik, lojistik, altyapısal ve güvenlik açısından geniş sonuçlar doğurmasının yanı sıra, milyonlarca Filistinlinin kontrolü konusunda önemli yasal yansımalara da yol açacağı belirtiliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.