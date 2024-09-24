İsrail'in Gazze'de Bombardımanı: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Bombardımanı

Güncel veriler doğrultusunda, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son hava saldırısında, Nusayrat bölgesindeki bir eve düzenlediği bombardıman sonucunda 10 Filistinli hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden ikisinin çocuk olduğu bildirildi.

Olayın Detayları

Filistin'in resmi haber ajansı WAFA haberine göre, saldırı Cedid Mülteci Kampı'ndaki bir yapıya yapıldı. Bu olay, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmaların ne denli yıkıcı olduğu bir kez daha gözler önüne serdi.

Ölü Sayısındaki Artış

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalara göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırıları sonucunda 41,467 Filistinli yaşamını yitirdi. Bu ölümler arasında 16,795 çocuk ve 11,378 kadın bulunuyor. Ayrıca, 95,921 kişi yaralanmış durumda.

Sivil Altyapıya Verilen Zarar

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınırken, bölgede sivil altyapının büyük bir kısmı tahrip olmuş durumda. Görülen zararın boyutları, enkaz altında hâlâ binlerce insanın bulunduğu yönünde endişeleri artırıyor.