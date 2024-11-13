DOLAR
34,35 0,05%
EURO
36,53 0,01%
ALTIN
2.870,05 0,07%
BITCOIN
3.042.648,17 1,12%

İsrail'in Gazze'de Çadıra Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki çadırı bombalaması sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 01:33
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 01:33
İsrail'in Gazze'de Çadıra Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’deki Çadır Saldırısı Esrarengiz Bir Şekilde Devam Ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi'nin ortasında gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Olay, Deyr el-Belah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilere ait bir çadırın hedef alınmasıyla gerçekleşti.

Bir tıbbi kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların da bulunduğu yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, Deyr el-Belah'ta saldırı sırasında alev alan çadırdan iki kişinin cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beyrut'ta Şiddetli Patlama: Dahiye Bölgesi Hedef Alındı
2
ABD'den Yemen'deki Husilere Hava Saldırısı Gerçekleşti
3
Bakan Güler: Trump, Suriye'den asker çekmeyi düşündü
4
BM: Gazze'de Uluslararası Suçlar İşleniyor
5
Adana'da Tırın Lastiklerinde 53 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
6
Avusturya'da 3'lü Koalisyon İçin İlk Adım Atıldı
7
İsrail'in Gazze'de Çadıra Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

26 yaşa kadar olan gençlere müjde! Her ay 1500 TL iade edilecek

Aralık 15’e kadar giden gitti! 15 TL’den 5.000 TL’ye çıkacak

Akaryakıt alacaklar dikkat! Bakanlık açıkladı yeni bir dönem başlayacak