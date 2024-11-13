İsrail'in Gazze'de Çadıra Saldırısı: 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze’deki Çadır Saldırısı Esrarengiz Bir Şekilde Devam Ediyor

İsrail’in Gazze Şeridi'nin ortasında gerçekleştirilen bir saldırı sonucunda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve 6 kişi yaralandı. Olay, Deyr el-Belah şehrinde yerinden edilmiş Filistinlilere ait bir çadırın hedef alınmasıyla gerçekleşti.

Bir tıbbi kaynak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların da bulunduğu yaralıların durumunun kritik olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, Deyr el-Belah'ta saldırı sırasında alev alan çadırdan iki kişinin cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.