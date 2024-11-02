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İsrail'in Gazze'de Gazeteci Ölümleri

İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısı, dünya genelindeki yıllık rakamların iki katını aşıyor.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 22:06
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 22:06
İsrail'in Gazze'de Gazeteci Ölümleri

Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın Açıklaması

Filistinli Gazeteciler Sendikası, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden gazetecilerin sayısının, dünya genelinde her sene öldürülenlerin iki katından fazla olduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları

Sendika, 2 Kasım'da Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 'Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü' olarak anmasından dolayı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "İsrail'ün Gazze'deki gazetecilere karşı gerçekleştirdiği sistematik katliamlar cezasız kalmayacaktır" denildi.

Gazete'ye göre, önümüzdeki yıl içinde Gazze'de 183 gazeteci öldürüldü; bu rakam dünya çapında her yıl ölen gazeteci sayısının yaklaşık iki katını oluşturuyor. Açıklamada ayrıca, BM'ye ve diğer ülkelere bu duruma karşı önlem almaları ve yasal mekanizmalar oluşturmaları çağrısı yapıldı.

Uluslararası Tepkiler

Gazze'deki yönetim, 183 gazetecinin öldürüldüğünü resmi olarak duyururken, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'de gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez," ifadesini kullandı. BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü Audrey Azoulay, 2013 yılından beri dünya genelinde yaklaşık 900 gazetecinin öldürüldüğünü ve bunun yıllık ortalamanın 82 olduğunu belirtti.

İnsani Durum

İsrail'in Gazze Şeridi'ne müdahalesi sonucunda, 7 Ekim'den bu yana yaklaşık 43 bin 314 Filistinli hayatını kaybetti. Bunların 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadındır. 102 bin 19 kişi de yaralandı. Enkaz altında daha fazla ölü olduğu bildiriliyor ve sivil altyapılar, hastaneler ve eğitim kurumları hedef alınıyor.

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