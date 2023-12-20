İsrail'in Gazze'de hastaneye saldırdığı anı tüm dünya canlı yayınla izledi

Al Jazeera, Gazze Şeridi'nin en güneyindeki Refah şehrinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı bombaladığı anı canlı yayında gösterdi.Saldırının olduğu yer, Al Jazeera muhabiri Hani Mahmud'un canlı yayına katıldığı yere çok yakındı.

Al Jazeera English'i takip edenler, patlamanın sonrasında havaya çıkan kocaman dumanı ve panik içinde kaçan Filistinlileri izledi. Muhabir Hani Mahmud, bombalanan binanın Kuveyt Hastanesi'nin yanı başında bulunduğunu aktardı.

Yeri sarsan patlama sonucu dışarı fırlayan insanlar, bombardımanla birlikte çok sayıda evin yerle bir olduğunu anlattı. Bombalanan binalar insanlarla doluydu. Al Jazeera muhabiri, olay yerine pek çok ambulansın hızla geldiğini, insanların ise yaralıları veya hayatını kaybeden kurbanları kucakladığını söyledi.