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İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda, biri çocuk 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Gazze'de insani durum kritik.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 21:28
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 21:28
İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Çadır Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillere yönelik çadır saldırısı gerçekleştirdi. Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik yapılan hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Deyr el-Belah kentindeki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırı sonucunda birçok Filistinli de yaralandı.

İnsani Durumun Kritikliği

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar neticesinde, Gazze'deki 2 milyon 300 bin Filistinliden 2 milyonu yerinden edildi. Yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar, sık sık hedef alınmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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