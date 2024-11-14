İsrail'in Gazze'de Hava Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Çadır Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yerinden edilen sivillere yönelik çadır saldırısı gerçekleştirdi. Bureyc Mülteci Kampı'na yönelik yapılan hava saldırısında, biri çocuk olmak üzere 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırının Detayları

Aksa Şehitleri Hastanesi yetkililerinden alınan bilgilere göre, İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), Deyr el-Belah kentindeki Bureyc Mülteci Kampı'nı bombaladı. Saldırı sonucunda birçok Filistinli de yaralandı.

İnsani Durumun Kritikliği

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar neticesinde, Gazze'deki 2 milyon 300 bin Filistinliden 2 milyonu yerinden edildi. Yerinden edilen sivillerin sığındığı çadırlar, sık sık hedef alınmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.