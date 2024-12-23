DOLAR
35,2 -0,01%
EURO
36,69 -0,09%
ALTIN
2.956,6 0,39%
BITCOIN
3.275.323,07 2,59%

İsrail'in Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne Patlayıcı Bıraktığı Görüntüler Ortaya Çıktı

İsrail, Gazze'nin Kemal Advan Hastanesi önüne patlayıcı kutusu bıraktı. Hastane yönetimi durumu sosyal medyada paylaştı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 18:12
İsrail'in Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne Patlayıcı Bıraktığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Gözler Kemal Advan Hastanesi'nde

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi önüne patlayıcı dolu bir kutu bıraktığına dair çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Bu hastane, bölgede hayatta kalan son sağlık merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'den Açıklama

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hastane önüne bırakmış olduğu kutunun üzerinde "danger" (Tehlikeli) yazısının yer aldığını gösterdi.

İsrail'in Artan Saldırıları

Ebu Safiyye, İsrail güçlerinin Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla tehditlerini ve saldırılarını artırdığını belirterek, tankların ve buldozerlerin hastanenin batı girişine doğru yaklaştığını da ekledi.

Kemal Advan Hastanesi'nde Yaşananlar

Ekimi ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nde yoğun bombalamalara maruz kalan, Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi, sağlık hizmetlerini devam ettirmek için mücadele veriyor. Mevcut sağlık personeli, en fazla iki doktor ve birkaç hemşireden oluşuyor.

Sıcak Bir Hedef

Hastane yetkilileri, İsrail ordusunun sağlık merkezini bir askeri hedef gibi gördüğünü ifade etti. Bu hastane, 1973'te suikasta uğrayan Kemal Advan adını taşıyor ve saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunuyordu.

Son Uyarılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, günler önce İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi yönetimini derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurdu. Sağlık merkezinin durumu, bölgedeki insani krizin ne denli derinleştiğini gözler önüne seriyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Öğretmenler için Mazerete Bağlı Yer Değiştirme Başvuru Duyurusu Yayımlandı
2
BM'den Suriye'de Hesap Verebilirlik İçin İşbirliği Çağrısı
3
Sahte Belgelerle Şirket Ele Geçiren Suç Örgütüne Yalova Merkezli Operasyon: 13 Tutuklama
4
Çin, Ukrayna Krizi için 'Barışın Dostları' Grubuyla İşbirliğine Devam Edecek
5
Katar Bakanı El-Huleyfi, Suriye'deki Yeni Yönetimle Tarihi Görüşme Gerçekleştirdi
6
İstanbul'da Yağışın Ardından Gökkuşağı Göz Kamaştırdı
7
Çorum'da Kamyon Çarpması: Yaya Hastanede Hayatını Kaybetti

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor

Ziraat Bankası'ndan Yeni Yıl için Kaçırılmayacak Fırsat: 3.000 TL Hediye!

TOKİ'den 90.000 TL'den Başlayan Arsa Satışlarıyla Ev Sahibi Olma Fırsatı!