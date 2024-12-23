İsrail'in Gazze'de Kemal Advan Hastanesi'ne Patlayıcı Bıraktığı Görüntüler Ortaya Çıktı

Gözler Kemal Advan Hastanesi'nde

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Kemal Advan Hastanesi önüne patlayıcı dolu bir kutu bıraktığına dair çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Bu hastane, bölgede hayatta kalan son sağlık merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'den Açıklama

Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerde, İsrail ordusuna ait bir askeri aracın hastane önüne bırakmış olduğu kutunun üzerinde "danger" (Tehlikeli) yazısının yer aldığını gösterdi.

İsrail'in Artan Saldırıları

Ebu Safiyye, İsrail güçlerinin Filistinlileri zorla göç ettirmek amacıyla tehditlerini ve saldırılarını artırdığını belirterek, tankların ve buldozerlerin hastanenin batı girişine doğru yaklaştığını da ekledi.

Kemal Advan Hastanesi'nde Yaşananlar

Ekimi ayının ilk haftasından bu yana Gazze Şeridi'nde yoğun bombalamalara maruz kalan, Beyt Lahiya beldesinde yer alan Kemal Advan Hastanesi, sağlık hizmetlerini devam ettirmek için mücadele veriyor. Mevcut sağlık personeli, en fazla iki doktor ve birkaç hemşireden oluşuyor.

Sıcak Bir Hedef

Hastane yetkilileri, İsrail ordusunun sağlık merkezini bir askeri hedef gibi gördüğünü ifade etti. Bu hastane, 1973'te suikasta uğrayan Kemal Advan adını taşıyor ve saldırılardan önce 400 binden fazla kişiye sağlık hizmeti sunuyordu.

Son Uyarılar

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, günler önce İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi yönetimini derhal tahliye etmeleri konusunda uyardığını duyurdu. Sağlık merkezinin durumu, bölgedeki insani krizin ne denli derinleştiğini gözler önüne seriyor.