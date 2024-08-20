İsrail'in Gazze'de Okuluna Saldırı: 9 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Kanlı Saldırısı

İsrail’in Gazze’nin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 kişi öldü.

Sağlık kaynaklarından elde edilen bilgiler

Görgü tanıklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda yaralanan birçok kişi de oldu. Sağlık ekipleri, acil yardım için okul çevresinde yoğun çaba gösteriyor.

Daha Önceki Saldırılar

İsrail ordusu, Gazze’nin Derec Mahallesinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okuluna 10 Ağustos'ta saldırmış, bu saldırıda sabah namazı sırasında en az 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Ayrıca, 4 Ağustos’ta Gazze’nin batısındaki Hasan Selame ve Nasr okullarına düzenlenen bombardımanda 30 Filistinli yaşamını yitirmişti. 3 Ağustos'ta ise kuzeydeki Şeyh Rıdvan Mahallesinde bulunan Hamame Okuluna yapılan saldırıda 16 kişi, aralarında çocukların da bulunduğu, hayatını kaybetmişti.

Bu olaylar, bölgedeki gerginliğin ve sivil kayıpların arttığı bir döneme işaret ediyor.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.

İsrail'in Gazze kentinin batısındaki Er-Rimal Mahallesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı sığındığı Mustafa Hafız Okuluna düzenlediği bombalı saldırıda 9 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri ve bölge sakini Filistinliler, arama kurtarma çalışması başlattı.