İsrail'in Gazze'de Sığınma Merkezine Saldırısı: 16 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında, 4'ü çocuk olmak üzere en az 16 sivil hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, saldırı Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda gerçekleşti. Sığınma merkezi olarak kullanılan okul, hava saldırısının hedefi oldu.

Diğer Saldırılar

Ayrıca, İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde de bir başka hava saldırısı düzenlediği, bu saldırıda bir kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Güneydeki Refah kentinde ise bir motosikletin hedef alınması sonucu çeşitli yaralanmaların meydana geldiği bildirildi.

Savaşın Sonuçları

7 Ekim tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olan yaklaşık 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetmiş, 100 bin 544 kişi de yaralanmıştır. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu, hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği ifade edilmektedir.