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İsrail'in Gazze'de Sığınmacıları Hedef Alan Bombası: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de sığınmacıların bulunduğu bir okula düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 13:48
İsrail'in Gazze'de Sığınmacıları Hedef Alan Bombası: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinli ailelerin sığındığı bir lisenin bulunduğu bölgeyi bombaladı. Saldırının ardından yapılan ilk açıklamalara göre, bu trajik olayda 5 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail savaş uçakları, Gazze'nin Cella Caddesi'nde yer alan ve kuzeyden gelen Filistinli sığınmacıların barındığı Macide Vesile Lisesi'ni hedef aldı. Bu saldırının ardından bölgedeki ilk izlenimler, olayın ciddi boyutlarda can kaybına yol açtığını gösteriyor.

Halihazırda, sığınmacıların güvenliği ve uluslararası toplumun tepkisi büyük bir önem taşıyor ve bu tür saldırıların durdurulması adına çağrılar artıyor.

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