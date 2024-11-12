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İsrail'in Gazze'de Tahrip Edici Saldırıları: 12 Bin Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 12 bin öğrenci hayatını kaybederken, 567 okul bombalandı ve 788 bin öğrenci eğitimden mahrum kaldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 13:43
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 13:43
İsrail'in Gazze'de Tahrip Edici Saldırıları: 12 Bin Öğrenci Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları: Eğitime Büyük Darbe

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda, 7 Ekim 2023'ten bu yana 12 binden fazla öğrenci hayatını kaybetti. Bu dönemde toplamda 567 okul bombardımana tutuldu; Batı Şeria'da ise 98 okula baskın düzenlenip tahrip edildi.

Eğitim Sisteminde Çöküş

Gazze’de 788 bin öğrenci eğitim olanaklarından mahrum kaldı. Eğitim müfredatı, insani kriz sebebiyle yerinden edilen öğrencilerin barınma merkezlerine dönüşen okullarda oldukça sınırlı imkanlar ile sürdürülmeye çalışılıyor. Gönüllülerin destekleriyle çadır okullarda eğitim verilmeye çalışılsa da, şartlar son derece zorlayıcı.

Öğrenci Ölümleri ve Yaralanmalar

Filistin Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, İsrail saldırıları sonucunda 11 bin 946 öğrenci öldü, 18 bin 858'i ise yaralandı. Batı Şeria’da da 115 öğrenci hayatını kaybederken, 609’u yaralandı ve 466’sı gözaltına alındı.

Gazze’den ve Batı Şeria’dan gelen veriler ışığında, 564 öğretmen ve idari personel de yaşamını yitirdi, 3 bin 729'u yaralandı. Ayrıca, Batı Şeria’da 153 öğretmen ve idari personel gözaltına alındı.

Okul Bombalamaları ve Mülteci Durumu

İsrail ordusu tarafından Gazze'de 502 devlet okulu, üniversite ve UNRWA’ya bağlı 65 okul bombalandı. UNRWA verilerine göre, Gazze'deki her 10 UNRWA okulundan 7'si hedef alındı. Saldırılar, 2,3 milyonluk nüfusuyla Gazze’de 2 milyondan fazla Filistinliyi yerinden etti.

Psikolojik Travmalar ve Eğitimde Kayıp

Bu süreçte, Gazze'deki öğrenciler büyük psikolojik travmalar yaşamaktadır. Eğitim sistemindeki bu kayıplar, gelecekteki nesiller üzerinde derin izler bırakacaktır.

Saldırıların Ardındaki Gerekçeler

Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarını, Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere karşı bir yanıt olarak belirttiği biliniyor. Çatışmaların sona ermesi ise hala belirsizliğini koruyor.

Gazze ve Batı Şeria'daki bu insani kriz, uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ederken, sivil altyapının hedef alındığı ve halkın büyük acılar çektiği bir tablo ortaya çıkıyor.

Sonuç olarak, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki saldırıları, sadece fiziksel kayıplar getirmekle kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki eğitim sisteminin ve çocukların geleceklerinin de ciddi şekilde tehdit altına alınmasına neden oluyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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