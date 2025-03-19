İsrail'in Gazze'de Taziye Evine Bombardımanı: 16 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze'deki Bombardımanı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği bombardıman sonucu 16 Filistinli hayatını kaybetti. Olay, Beyt Lahiya beldesinde bir taziye evine yönelik olarak gerçekleştirildi.

Taziye Evinin Hedef Alınması

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, bombardıman, Beyt Lahiya'nın Es-Selatin bölgesindeki Mubarek ailesine ait bir taziye evini hedef aldı. İlk belirlemelere göre, en az 16 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda yaralı da olduğu belirtiliyor.

Yaralıların Durumu Ciddi

Olay sonrası yaralılar, Endonezya Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

Ateşkesin Bozulması

İsrail ordusu, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak dün Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı. Bu saldırılar, 18 Mart sabahından itibaren devam etmekte ve şu ana kadar çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 400'ün üzerinde Filistinli'nin hayatını kaybetmesine yol açtı.