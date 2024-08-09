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İsrail'in Gazze'de Zorla Göç Politikası ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail, Gazze'deki nüfusu zorla göç ettirerek sistematik bir tehdit oluşturuyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 11:27
İsrail'in Gazze'de Zorla Göç Politikası ve İnsan Hakları İhlalleri

İsrail'in Zorla Göç Taktikleri

İsrail ordusu, 7 Ekim tarihinde başlayan saldırılarla Gazze'deki insanları zorla yerinden etmeyi alışkanlık haline getirdi. 2,3 milyon Filistinli, bu süreçte sürekli olarak tahliye tehdidi altında yaşıyor.

Tahliye Emri ve Saldırılar

Birleşmiş Milletler’in verilerine göre, Gazze’ye yönelik saldırılarda 39.699 insan hayatını kaybetti. Bu kayıpların arasında 16.314 çocuk ve 10.980 kadın yer alıyor.

Zorunlu Göç ve Güvenli Alanlar

Gazzeliler, ayda bir kez göç etmek zorunda kalıyor. İsrail ordusu, "güvenli" sözde bölgeleri çatışma alanı ilan ederek insanların oradan göç etmelerini sağlıyor.

Gazze'deki İlk Saldırılar

Israil, saldırılarını Gazze’nin kuzeyine yoğunlaştırarak 1,4 milyon Filistinliyi etkiledi. Hastanelere ve okullara sığınan birçok insan, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Han Yunus ve Zorunlu Göç Devam Ediyor

Güneydeki Han Yunus, zorunlu göç edenlerin sığındığı bir alan haline geldi. Ancak burada da çatışmalar devam etmekte.

Refah ve Kırmızı Çizgi

Uluslararası dikkat çeken Refah bölgesinde ise on binlerce Filistinli zorla göç ettirilerek, derme çatma çadırlarda yaşamaya mahkum oldu. ABD Başkanı Joe Biden tarafından "kırmızı çizgi" olarak tanımlanan bölge, İsrail tarafından hedef alındı.

Daracık Alanda Sıkışan Filistinliler

İsrail’in Gazze’yi sürekli çatışma alanı ilan etmesi, insanları dar bir alanda yaşamaya zorlamaktadır. Gazze'nin sadece %14'ü dışında kalan alanlarda, 2,3 milyon insan zor koşullarda hayata tutunmaya çalışıyor.

Gelecekteki Tehditler

Gazzelilerin, sığındıkları El-Mevasi’de yaşam mücadelesi verirken, İsrail'in yeni saldırılar düzenlemesinden büyük endişe duyulmakta. Filistin Kızılayı, şu an El-Mevasi’de tek bir çadır kalmadığını belirtmektedir.

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