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İsrail’in Gazze’deki Ablukası ve Yıkıcı Etkileri

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine yönelik bombardımanı 20 gün boyunca devam ederken, insani kriz derinleşiyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 14:33
İsrail’in Gazze’deki Ablukası ve Yıkıcı Etkileri

İsrail’in Gazze’nin Kuzeyindeki Ablukası 20 Gün Süredir Devam Ediyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun bölgedeki mülteci kamplarını hedef alarak aralarında çocukların da bulunduğu sivil halkın hayatına son verdiğini bildirdi.

İnsani Krizin Derinleşmesi

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yoğun bombardıman altında kalan Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Lahiya beldesinde, insanlar yiyecek, su ve ilaçsız kalıyor.

Filistin hükümeti, İsrail güçlerinin yerinden edilenlerin çadırlarını ateşe verip, sahada infazlar gerçekleştirdiği ve kasıtlı bir aç bırakma politikası yürüttüğünü duyurdu.

Yaralılar ve Ambulanslara Erişim Sorunu

Görgü tanıkları, Cibaliya Kampı’na düzenlenen hava saldırısında bir çocuk ve annesinin hayatını kaybettiğini belirtti. Sağlık ekipleri, bombardımandan dolayı yaralı Filistinlilere ulaşmakta zorluk yaşıyor.

Gazze’deki Sivil Savunma Müdürlüğü, 5 sivil savunma görevlisinin gözaltına alındığını ve insani yardım çalışmalarının durduğunu ifade etti. "Bölgedeki durum bir felakete dönüştü ve vatandaşlar insani hizmetlerden mahrum kaldı," ifadesinde bulundu.

Hastanelerde Ciddi Kriz Var

Hastaneler, ablukadan dolayı ciddi bir insani kriz yaşıyor. Mayıs Ayı itibarıyla Gazze’nin kuzeyindeki hastanelere yapılan saldırılar, tıbbi malzeme ve gıda eksikliğine yol açtı. Bir hastane yetkilisi, "Gazze’nin kuzeyindeki hastaneler, İsrail’in hedef alması nedeniyle son derece kritik bir durumla karşı karşıya," dedi.

Bölgedeki Saldırılar ve Son Durum

Hem Cibaliya Hem de diğer mülteci bölgeleri, İsrail’in sürekli bombardımanlarına maruz kalmaya devam ediyor. Aksa Şehitleri Hastanesi yetkilileri, bu saldırılar sonucu ölümlerin arttığını ve halkın zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun 6 Ekim 2024'te başlattığı kara saldırıları, Gazze’nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine neden oluyor. Toplu ölümlerin kaydedildiği bu çatışmalarda, yaklaşık 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetti. Sivil altyapı da büyük ölçüde tahrip oldu.

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