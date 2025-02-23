İsrail'in Gazze'deki Ateşkes İhlalleri: 1 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'de Ateşkes İhlalleri Devam Ediyor

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin doğusu ve güneyinde gerçekleştirdiği ateş açma olayları sonucunda bir Filistinli hayatını kaybetti, bir başka Filistinli ise yaralandı.

Ateş Açma Olayları Detayları

Sağlık kaynaklarından elde edilen verilere göre, Gazze kentinin doğusundaki Şaaf Caddesi'nde İsrail ordusuna bağlı keskin nişancılar tarım arazisini denetleyen Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirirken, Refah kentinde gerçekleştirilen bir başka ateş açma olayı sonucunda ise bir kişi yaralandı.

Ateşkes Anlaşması ve Yansımaları

Hamas ile İsrail arasında imzalanan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15 itibarıyla yürürlüğe girmişti. Gazze hükümeti Basın Ofisi Başkanı Selame Maruf, 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçen süre zarfında 100 Filistinlinin hayatını kaybettiğini ve 820 kişiyi yaralandığını bildirmiştir.

Maruf, İsrail ordusunun 350'den fazla ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini ve bu ihlallerin en önemlileri arasında insani protokol hükümlerinin engellenmesinin bulunduğunu vurgulamıştır.

Gazze'deki Zararlar

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden ateşkes anlaşmasına kadar gerçekleştirdiği saldırılarda yaklaşık 17,881'i çocuk, 12,316'sı kadın olmak üzere 48,319 Filistinli yaşamını yitirmiş, 111,749 kişi ise yaralanmıştır. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü bulunduğu rapor edilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği kaydedilmektedir.