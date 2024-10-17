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İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Saldırısı: 22 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki bir BM okulunu bombalaması sonucu 22 sivil yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 14:52
İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Saldırısı: 22 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Bombardımanı

İsrail ordusunun, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Birleşmiş Milletler'e ait bir okula düzenlediği saldırıda en az 22 Filistinli yaşamını yitirdi.

BM okuluna yönelik ölümcül saldırı

Saldırı, Filistin resmi ajansı WAFA tarafından bildirildiği üzere, Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki B.M. Yakın Doğu’da Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'na düzenlendi. Saldırının ardından, kadınlar ve çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

Yangın ve Yaralılar

Bombardımanın ardından okul bahçesinde yerinden edilen Filistinlilerin kullandığı çadırlarda yangın çıktığı bildirildi. Sağlık ekiplerinin, saldırıda yaralananlara ulaşmakta zorluk çektiği belirtiliyor.

Gazze'deki durumu etkileyen gelişmeler

İsrail ordusu 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine kara saldırısına başladı ve bu durum, bölgedeki Filistinlilerin göçe zorlanmasına neden oldu. Bu amaçla hazırlanan planın, İsrail medyasında "generallerin planı" olarak bilindiği kaydedildi.

Plan ve Hedefler

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya aracılığıyla Gazze'nin kuzeyindeki bazı yerleşimlerin boşaltılması gerektiğini ve bu alanların haritasını paylaştı. Haritanın, Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için genelkurmay tarafından hazırlanan plana benzer olduğu ifade ediliyor.

Ölü ve Yaralı Sayıları

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 438 Filistinli hayatını kaybetti, 99 bin 246 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğu iddia ediliyor, ayrıca toplumsal altyapı hedef alındığı için sivil yapılar büyük hasar görmekte.

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